Aunque fue un triunfo angustioso ante Brasil, Nicaragua sigue invicta en el Premundial Sub-23

Brasil fue tan difícil como se esperaba, pero Nicaragua jugando en casa, volvió a encontrar la fórmula del éxito al imponerse 7-6 en “muerte súbita”, para llegar a tres victorias sin derrota en el Premundial Sub-23, asegurando su boleto a la súper ronda del torneo, en la cual se buscará la clasificación al Mundial.

Un jonrón de Mike Loáisiga en la quinta entrada le dio vuelta al marcador 6-5 y Nicaragua parecía obtener un triunfo heroico, sin embargo a un out de la victoria, Víctor Coutinho disparó un cuadrangular frente al rematador Yeris González que silenció el Estadio Nacional Dennis Martínez, al nivelar la pizarra a siete anotaciones, enviando el partido a entradas extras.

Los juegos en esta categoría son a siete innings, así que en el octavo, con la “muerte súbita” en marcha, la cual consiste en colocar a dos corredores gratis en las bases para agilizar la anotación de carreras, Nicaragua logró una en medio de muchas dificultades.

Con Jesús López en la segunda y Luis Montealto en la inicial, el jonronero Loáisiga fue enviado a tocar la pelota y falló en un batazo de escogencia porque López fue out en la tercera. Rodolfo Bone recibió boleto y las bases se llenaron, pero Aldo Espinoza dio un elevado en el cuadro que el inicialista brasileño perdió.

El batazo fue un out automático (el segundo del inning), al decretarse infield fly por estar los costales repletos y los corredores quedaron a riesgo de avanzar. Cuando la pelota cayó, Montealto arrancó de la tercera al plato y prácticamente fue esperado en el home, pero el receptor brasileño no tocó al corredor, sino la base y esto permitió que López fuera decretado safe porque no había out forzado debido al infield fly. Y ante este tecnicismo, Nicaragua se vio arriba en el marcador 7-6, aunque desperdiciando una gran oportunidad y cruzando los dedos para que Brasil no hiciera nada en el cierre.

Las plegarias de todos fueron escuchadas, porque en el cierre del octavo con dos en base sin out, el mismo escenario que tuvo Nicaragua, Bruno Nizu tocó la pelota, pero fuerte de frente al lanzador Yeris González, quien fusiló en la tercera base al corredor Víctor Coutinho. Luego, el bateador emergente Matthew Da Silva dio una rola a manos de Yeris, quien inició un doble play que puso fin al partido y le dio un agónico triunfo a la Sub-23.

El juego lo ganó Yeris en relevo final de 1.2 entradas y lo perdió Ciao Trento.

La Selección abrió el juego con dos carreras producidas por doblete del encendido Jesús López en el primer episodio.

Sin embargo, los cariocas se fueron encima del abridor leonés Fernando Carmona en el cierre del primero y además la defensa se desplomó, así que la ventaja desapareció y Brasil se fue arriba 5-2 con cuatro imparables, una base por bolas y dos errores.

El zurdo jinotegano Harvy Talavera llegó a permitir un doblete de Gustavo Kamatani, quien impulsó la última del racimo, pero luego hizo un gran trabajo de contención, permitiéndole a la ofensiva venir desde atrás y recuperar la delantera.

Nicaragua se acercó 5-4 en el segundo con un cuadrangular del chinandegano Ismael Munguía frente al abridor brasileño Keyne Kitayama y aunque el relevista Gustavo Shinja estaba en plan grande, no pudo más en el quinto, cuando Loáisiga lo sacudió con uno a bordo para girar el marcador a 6-5, antes que Coutinho a última hora multiplicara las angustias, pero al final los nicas se salieron con las suya.

Ante Venezuela

Nicaragua enfrenta este lunes (6:00 p.m.) a Venezuela en el Estadio Nacional Dennis Martínez, en el juego por el liderato del grupo.

El pase a la segunda ronda está garantizado, pero un triunfo sobre los sudamericanos aumentaría de forma significativa las posibilidades de clasificar al Mundial, porque en la siguiente etapa se arrastran las victorias de la primera vuelta.

Al Mundial clasifican tres equipos, así que no se puede perder más de dos juegos antes los equipos grandes y Venezuela es uno de ellos.

En la súper ronda nos esperan Cuba, Colombia y Panamá.