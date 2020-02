Diaconisas y sacerdotes casados

Durante el Concilio Vaticano II (1962-1965), el papa San Juan XXIII notó grandes diferencias que sobre la organización y futuro de la Iglesia tenían los distintos cardenales y obispos. Los profundos cambios en el mundo habían traído como consecuencia diversas formas de comprender las cosas, y el papa se preocupó por la dispersión de mensajes que la Iglesia enviaba con diferentes puntos de vista. De alguna forma, la Curia Romana como gobierno de la Iglesia se había distanciado de la realidad.

Su sucesor, San Pablo VI, compartía esta preocupación y, al inaugurar la última sesión del Concilio, creó el Sínodo de Obispos como una instancia para ayudar al papa a gobernar la Iglesia. Para los cristianos, desde la antigüedad, sínodo significa “caminar juntos”.

El Papa Francisco convocó recientemente el “Sínodo de la Amazonia” con obispos de los nueve países amazónicos. Aunque se trataron temas importantes como la descontrolada explotación de recursos, el daño ambiental, la pobreza y la evangelización, los temas que acapararon la curiosidad de la prensa mundial fueron la posibilidad de instituir diaconisas y la ordenación sacerdotal de hombres casados. Temas, por cierto, aprobados por amplia mayoría de los obispos; incluidos en el Documento Conclusivo.

El diaconado no es un paso al presbiterado, como el sacerdocio no es un paso al episcopado. Tiene sus propias funciones permanentes, entre las cuales no está celebrar el sacrificio de Cristo convirtiendo pan y vino en cuerpo y sangre del Señor. Esa función, propiamente sacerdotal, es exclusiva de presbíteros y obispos. Los diáconos reciben su ordenación para el servicio, no para el sacerdocio ministerial. Pueden bautizar, presidir matrimonios, distribuir la Santa Comunión, proclamar la Palabra de Dios y realizar otras funciones, pero no las propias de presbíteros.

La Iglesia Católica reconoce la existencia de mujeres que ejercieron el diaconado en la Iglesia Primitiva. Incluso ha canonizado a varias. Lo que se debate es el papel que desempeñaban, pues algunos afirman que no equivalía al diaconado de los varones.

En La Biblia San Pablo menciona a la “diaconisa Febe”, (Romanos 16.1 y 2).

Y en sus recomendaciones sobre las cualidades de los diáconos incluye también a las mujeres (1Timoteo 3.8-13). Varios documentos sugieren que recibían su ordenación y ejercían funciones de manera similar a los diáconos varones. Aunque desde el siglo IV se empezó a cuestionar que su ministerio fuera igual al diaconado masculino, hasta desaparecer en la Edad Media.

El Documento Conclusivo del Sínodo hace suyas las muchas solicitudes que se han hecho sobre restablecer el diaconado de mujeres. Alude a la Comisión que sobre el tema creó el Papa Francisco en 2016; pide que se reactive y que consideren las experiencias y reflexiones del Sínodo. (No. 103).

Por otra parte, el Sínodo propone establecer criterios y disposiciones para ordenar sacerdotes a hombres idóneos, aún casados. Además, hace constar la solicitud de algunos obispos para dar al tema un enfoque universal. (No. 111). El celibato no es dogma ni doctrina, es una regla aprobada el año 1123, para los sacerdotes de Occidente (Iglesia Latina). Los sacerdotes de Oriente, católicos no sujetos al papa, se casan.

El papa puede aprobar o no las propuestas de un Sínodo de Obispos. Estos dos puntos fueron aprobados por el papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, al decir: “Quiero presentar oficialmente este Documento que nos ofrece las conclusiones del Sínodo, al que han colaborado muchas personas que conocen el problema del Amazonas mejor que yo y la Curia Romana” … “No tengo la intención de reemplazarlo” …

“Que toda la Iglesia sea enriquecida e interpelada por este trabajo” … “Que los pastores, las mujeres consagradas y los fieles laicos de la Amazonia se comprometan a su aplicación”.

El Papa Francisco abrió esas puertas: retroceso no habrá. Aunque todavía no estableció su implementación dando tiempo para que toda la Iglesia lo asimile, incluyendo una pequeña minoría reticente.

El autor es abogado y comentarista político y de temas religiosos.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com