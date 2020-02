La Policía Orteguista lleva más de 24 horas apostada en las afueras de las casas del comentarista político Jaime Arellano y el empresario José Dolores «Lolo» Blandino, impidiéndoles a que salgan de las mismas. Sin embargo, los agentes policiales desde el jueves 20 de febrero asediaban los alrededores de ambas viviendas.

Blandino, consuegro del dictador Daniel Ortega, (Es padre de Xiomara Blandino, esposa del hijo del dictador, Juan Carlo Ortega Murillo) intentó asistir a las siete de la mañana a la misa de este domingo pero los agentes se lo impidieron. «Tratamos de ir a misa, y por supuesto no tuvimos acceso, tuvimos la bendición que solo mi esposa pudo salir», expresó Blandino.

La PO intensificó su asedio contra Arellano y Blandino luego que convocaran a una marcha para este martes 25 de febrero para exigir la liberación de los presos políticos y la unión de todas las fuerzas opositoras en contra del régimen de Ortega.

«Han controlado todos nuestros movimientos, hemos tenido seguimiento de motos, ahora sí estamos privado de movilización, nosotros no estamos cometiendo ningún acto ilegal, anticonstitucional. El acto ilegal lo están cometiendo ellos (policía). Los delincuentes son ellos, no es correcto que nos impidan manifestarnos», dijo Blandino.

Arellano señaló que «todo está igualito, no ha cambiado nada»: Policías siguen frente a la salida de su garaje para impedir que salga. «Están día y noche. El asedio está desde la noche del jueves, pero ayer (sábado) no me dejaron salir», dijo Arellano, quien agregó que en la vivienda solo habita él junto a su esposa y su suegra, de 90 años.

«Mi suegra está bien nerviosa, tuvimos que darle pastillas porque ha estado alterada por miedo de que en cualquier momento la policía rompe los portones y pueda entrar», añadió.

Régimen presiona y chantajea

Arellano y Blandino manifestaron que han recibido información de que el régimen tiene la intención de apresarlos o cortar la energía eléctrica de sus casas si no declinan de su posición, o de chantajearlos con dejarlos salir de sus casas, si anuncian la cancelación de la marcha.

«Yo prefiero ir al Chipote que declinar a una actividad que tengo derecho. Los nicaragüenses tenemos que ser firmes, tenemos que tener dignidad, tenemos que tener conciencia, lo que amamos Nicaragua tenemos que salir a las calles y protestar por estas injusticias que se nos está haciendo», declaró Blandino.

«Por más policías que saquen nunca serán más que el pueblo… Con represión no me van a detener, tengo noticia de que posiblemente el lunes paso a cárcel. Ojalá que me pongan en la celda en las que están los secuestrados», agregó.