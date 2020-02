«¡Ortega escucha, seguimos en la lucha!»El clamor de las Madres de Abril en la misa para recordar y exigir justicia por las víctimas de la represión orteguista

Madres y familiares parte de la Asociación de Madres de Abril (AMA), durante una misa en la Catedral Metropolitana de Managua, conmemoraron a los asesinados durante la represión orteguista de las protestas del 2018.

Posterior a la misa se realizó una protesta para demandar justicia y denunciar los atropellos de los que siguen siendo víctimas las madres de los jóvenes asesinados. «Nosotras las madres, familiares, no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a salud, no tenemos derecho a educación ni a trabajo solo por el hecho de ser familiar o madre de un asesinado por ellos», dijo Alejandra Rivera, una de las familiares de las víctimas.

Puede Interesarle:Museo de la Memoria contra la Impunidad refuta la «maquinaria de mentiras del régimen de Ortega»

Más sanciones

«Exigimos justicia, que vengan más sanciones», gritaron las Madres de Abril. Los manifestantes intentaron salir a la calle por el costado sur del templo, pero un fuerte dispositivo policial les impidió el paso.

Lea Además: Fuerte despliegue de la Policía Orteguista previo a la misa de las Madres de Abril en la catedral de Managua