La historia de la árbitra nicaragüense que pitó en una final Preolímpica Femenina

Cuando la árbitra nicaragüense Tatiana Auxiliadora Guzmán Alguera caminó por el pasillo hasta llegar al campo del multiusos Dignity Health Sports Park un sin fin de emociones sacudieron su corazón. Ante sus ojos estaban más de 15 mil fanáticos a la espera del explosivo choque femenino entre Estados Unidos y Canadá, y ahí estaba Tatiana, lista para pitar por vez primera una final del Campeonato Preolímpico de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) en Carson, California, Estados Unidos. Y es que Tatiana siempre ha visto en cada obstáculo una oportunidad para mejorar y siempre está en busca de otras metas. Su sueño es pitar un Mundial.

“Sí, claro, aún disfruto ese partido de la final Preolímpica. Cuando me avisaron de que iba a pitar la final sentí ganas de llorar, eran muchas cosas buenas que me estaban pasando, pero realmente es un reto, lo que se marca es un precedente, si estuve ahí es porque tuve un buen desempeño en la fase de grupos, lo que quiere decir que no puedo flaquear, no puedo retroceder. Todos dicen que es un orgullo que una nicaragüense haya pitado ahí y esa es la idea representar bien al gremio. ahora queda demostrar por qué se llegó ahí. Mi mayor sueño es pitar en un Mundial”, explica Tatiana, de 32 años de edad.

Tatiana no siempre fue árbitra. Primero fue atleta. Desde pequeña siempre practicó deportes en el barrio, en el colegio y la universidad. Aprendió a jugar voleibol, baloncesto, judo, pero siempre hubo una conexión especial con el futbol.

“Siempre hubo un afán por el futbol y así me decidí por este deporte. Siempre aspiré a estar en la selección, pero nunca se pudo dar porque trabajaba, pero eso no fue impedimento para jugar”, cuenta la árbitra graduada de la carrera de Calidad Ambiental en la Universidad Centroamericana (UCA).

Tatiana militó en Primera División y defendió los colores de la Academia Las Segovias de Somoto, la UAM, Diriangén y la UNAN. Hasta que un día se encontró con el destino, que le tenía preparado el arbitraje.

“Una vez en el Estadio Nacional de Futbol, que para entonces estaba recién construido, vi a unas árbitras internacionales, yo desconocía el trabajo de ellas, sabia que habían árbitras antes de mí, pero no les daba seguimiento. Así que empecé a buscar en internet y para entonces estaban mundiales de futbol femeninos y a partir de ahí busqué a los árbitros nacionales para saber cómo integrarme al arbitraje. Recurrí a René Guerrero que para entonces estaba como presidente de la escuela de árbitros de Managua, y luego me presentó a Hugo Calero, quien es instructor técnico a nivel nacional y de UNCAF y ahí empezó la travesía del arbitraje”, recordó Tatiana.

La árbitra de 32 años de edad, dice que dejar de ser atleta para ser árbitra no fue un cambio drástico. “Siento que lo primero es sentir siempre amor al deporte y al fútbol pero de otra perspectiva. Como árbitro uno ya no hace pases ni goles, ni juega, pero siempre está la emoción. Yo quería vivir otra experiencia, estar en un mundial, ver jugar a otras selecciones y trabajé en eso”.

A mejorar

Ya en el mundo del arbitraje, Tatiana debía acostumbrarse a las exigencias y vio en cada adversidad, una oportunidad para mejorar.

“A veces los obstáculos los ponemos nosotros mismos, en mi caso me costó bajar de peso, pero sabía que debía cambiar mis hábitos alimenticios. En las pruebas físicas me costaban las velocidades, entonces tenía que trabajar extra, luego supe que debía invertir en mis cosas personales, luego me di cuenta que tenia que entrenar de madrugada, y empecé a hacerlo, entonces los obstáculos se los pone uno mismo. Para ser árbitra FIFA tenía que hablar inglés, entonces tenía que invertir para aprender ese idioma. Yo no hubiera pitado la final del Premundial Femenino si no hubiera aprendido inglés, entonces no son obstáculos, son oportunidades”, analiza Tatiana.

La capitalina asegura que no es solo hacer bien las cosas como árbitro, sino verse bien. La presentación es importante, no solo en el arbitraje.

“Mantener el cuerpo sano es importante, la imagen es importante, hay un perfil de un árbitro, hay que realizar pruebas físicas mensuales, no es solo hacer las cosas bien, sino verse bien, el árbitro es un atleta más. El día que pité la final del Preolímpico corrí casi 10 kilómetros”, afirmó Guzmán, quien es árbitra FIFA desde el 2014.

Desde el domingo, Tatiana está en acción en el Premundial de Futbol Femenino Sub-20 en República Dominicana. Y a su regreso al país se reintegrará a pitar a la máxima categoría de futbol masculina: Liga Primera.

El 2020 inció grandioso para Tatiana. A inicios de enero, la capitalina fue parte del entrenamiento de capacitación de árbitro asistente de video realizado por Concacaf e impartido por los instructores experimentados de FIFA: Mark Geiger y Greg Barkey.

Solo dos

Actualmente, en Nicaragua solo hay dos árbitras FIFA, Tatiana y Marjorie Ponce, de Somoto. Además hay cuatro árbitras asistentes FIFA: Carmen Muñoz, de Matagalpa, Meyling Chavarría, de Matagalpa, Rosa García, de Sébaco, y Jessica Aguilar, de Carazo.

«Invitamos a las muchachas a que se acerquen al arbitraje porque es muy lindo, hay muchas oportunidades si se trabaja bien. Para todas aquellas muchachas que están interesadas hay escuelas de arbitros en Carazo, Managua, así como en el Occidente y en el Norte. En redes sociales está la Asociación de Árbitros de Nicaragua, o si ven a un árbitro en los campos de futbol se le pueden acercar y le pueden consultar, si el interés está lo demás va llegando», afirma Guzmán.

La carrera de Calidad Ambiental permitió trabajar por 10 años en Enacal a Tatiana, cuyos padres son Claudia Alguera y Guillermo Guzmán. Tatiana, quien es casada, también tiene una hermana.

Tatiana se describe como una mujer hogareña. Sale con los amigos en ocasiones. Disfruta estar con su familia. Tiene como mascotas a cinco perros.