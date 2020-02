UEFA Champions League: Llega el turno del Barcelona y Real Madrid

El campeón actual jugó la semana pasada, sin embargo no hay dudas que los partidos más atractivos llegarían hasta la segunda semana de los octavos de final. El partido con más morbo lo presenta la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu, aunque diez días atrás el Real Madrid pintaba fuerte y confiado, ha perdido el liderato de la Liga y nuevamente a su flamante fichaje: Edén Hazard, por otra lesión, hoy no se está seguro hacia donde puede inclinarse la balanza el miércoles.

Por otro lado, vuelve también el Barcelona a etapa de eliminación directa, donde se la ha exigido más y han mostrado menos, en especial sus trágicas visitas a Roma y Liverpool, de las principales razones que le han costado el puesto a Ernesto Valverde como entrenador culé.

Martes 25 de febrero

Napoli vs Barcelona: Aunque parezca mentira, será el primer encuentro oficial entre ambos. Los italianos que abrirán como locales la eliminatoria nunca han superado los octavos de final, este será su cuarto intento, sin embargo enfrentan al equipo que tiene la racha más larga en la historia de la competición en superar esta instancia, lo ha logrado en los últimos doce años. Sin embargo los catalanes deben retroceder hasta 2006 para recordar su última victoria de Champions en Italia, desde entonces han caído en cuatro ocasiones y empatado en una, terminando sin marcar en las últimas cuatro visitas.

Chelsea vs Bayern München: El último encuentro de ambos fue el que coronó al Chelsea con su primera Champions en la final del 2012, y precisamente en la casa de los alemanes. Ahora para llegar a esa etapa falta mucho y les toca medirse en la primera ronde de eliminación directa, la cual los ingleses no superan desde el 2014. Todo lo contrario con el equipo del sur de Alemania, quienes superan esta instancia en siete de las últimas ocho campañas. Este año parten nuevamente como favoritos, tras finalizar con la mejor marca de un club en la fase de grupos de este torneo (pleno de puntos y +19 en diferencia de goles).

Miércoles 26 de febrero

Real Madrid vs Manchester City: A pesar de partir ligeramente como favoritos en las apuestas, los ingleses no saben lo que es ganar al Real Madrid, han caído en sus dos visitas a la capital de España y empatado dos como anfitriones. El conjunto de Manchester ha superado los octavos de final en tres de los últimos cuatro años. Los máximos campeones del certamen llegan a fase de eliminación directa por 23a temporada consecutiva, récord del torneo. Jugarán en su casa, donde no han alcanzado la victoria en sus últimos tres partidos de rondas de eliminatorias (1E 2D), no obstante han marcado en sus últimos 22 encuentros de esta fase.

Olympique de Lyon vs Juventus: El Lyon es el equipo francés que más veces ha superado la fase de grupos de la Champions League (12). Se medirá contra la Juventus, equipo contra el que no conoce la victoria (1E 3D); aún más peso en su contra si piensan del país de procedencia de su rival, puesto que nunca han superado una fase de eliminación ante italianos. La «Juve» por su parte logra alcanzar esta instancia por sexta temporada consecutiva, récord del club, superándola en cinco de ellas.