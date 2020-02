Nicaragua a defender su casa con el Campeonato Centroamericano de Karate Do

El 27, 28 y 29 de febrero, Nicaragua hará respetar su casa a punta de puños y patadas cuando albergue el Campeonato Centroamericano de Karato Do CCondeka 2020 en el Polideportivo Alexis Argüello, con entrada gratis en el evento organizado por la Federación Nicaragüense de Karate Do (Fenika-Do).

Nicaragua contará con una de las delegaciones más grandes de la competencia al poner en escena casi a 90 atletas en diversas categorías: infantil, Juvenil y Mayor o Senior.

«En esta delegación nicaragüense hay representación de varias escuelas. Hay alrededor de 89 atletas, la idea es competir en varias categorías y pesos. Desde octubre del año pasado se ha entrenado. Entre 30 y 40 atletas se lograron concentrar por vez primera y por tanto tiempo lo cual los tiene con muchas perspectivas. A ellos les hemos dicho que compitan por su país y su familia», explicó el entrenador Eliécer Peñavelder, de origen cubano.

En el 2018, Nicaragua fue sede de un Campeonato Centroamericano de Karate Do, en la cual se consiguieron 11 medallas de diversos colores.

«La proyección es mejorar el antiguo resultado que fueron 11 medallas y compitieron entre 80 y 90 atletas en el evento celebrado en Nicaragua», agregó Peñavelder.

Se confirmó la participación de El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Belice y Guatemala, cuyas delegaciones arriban este martes.

Los abanderados

Alexa Rivas y Melvin Oporta fueron los encargados de recibir la bandera azul y blanco en representación de la delegación nicaragüense.

«Recibir la bandera es un honor y el compromiso es representarla lo mejor que se pueda. Será una competencia dura, hemos entrenado mucho, esperamos que todo nuestro entrenamiento se refleje en la competencia», manifestó Alexa, de 19 años de edad, quien competirá el viernes en la modalidad de kata y kumite, ambas en Sub-21 y Mayor.

Fue a los ocho años que Alexa, actual campeona nacional, inició a aprender karate y tras 11 años de práctica asegura que «el karate es parte de mi vida, me ha forjado el carácter y gracias al karate soy la persona que soy. Además de atleta estudio fisioterapia» .

Por su parte Oporta, de la categoría -84 kilogramos, manifestó que «Recibir la bandera es un compromiso con el país y además con los atletas. El trabajo está hecho ahora vamos a ponerlo en marcha y luchar por el primer lugar. Los rivales más fuertes son El Salvador y Guatemala. Fue a los 18 años que inicié en el karate do y en siete años he logrado mucho y le doy gracias a Dios y a la personas que me han apoyado. Con este próximos, he peleado en seis eventos centroamericanos y el año pasado logré oro, también he logrado plata y bronce. El sábado competiré en individual y en equipo».

Segunda vez

Para la jovencita Fransin Noguera será su segundo Campeonato Centroamericano de Karate Do en el que compite y afirma que «en el 2018 obtuve en mi primer centroamericano una medalla de plata y ahora voy por la de oro. Estamos bien preparados, hemos trabajado duro, estamos suficientemente preparados para ganar la medalla. Que sea en Nicaragua este evento dará más energía y valor para pelear en el tatami. Competiré en la categoría 14-15 años en la categoría +54 kilogramos el jueves».

En tanto, Katherine Palavicine busca repetir en esta segunda oportunidad su medalla de oro conquistada en el 2018 «Este es mi segundo centroamericano. En el 2018 gané en la categoria 12-13 oro. Repetir la medalla es una posibilidad buena, competir en Nicaragua y ver a la gente es una motivación».

Cabe señalar que previo a las competencias, el miércoles se estarán llevando a cabo capacitaciones a árbitros, entrenadores. También habrá un conversatorio sobre la Mujer y el Deporte.

El jueves despegan las Eliminatorias de kata y kumite en la categoría 12-13 años en masculino y femenino desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Luego el viernes, desde las 8:30 a.m., se realizarán las Eliminatorias de kata-equipo en las categorías 14-17 años. Eliminatoria kata individual y kumite, categoría 16-17 y Sub-21, hasta culminar a las 6:30 p.m.

Y el sábado, en el último día de competencias, desde las 8:30 a.m. se relizarán las Eliminatorias de kata equipo senior, kata individual senior, kumite individual senior, kumite equipo senior, en masculino y femenino, hasta culminar con la premiación de medallas a las 6:30 p.m.

Todos los detalles sobre el Campeonato Centroamericano de Karate Do fue dado a conocer durante una conferencia de prensa esta tarde por los representantes de la Confederación Centroamericana de Karate Do (Ccondeka) y III Campeonato Centroamericano Junior, Cadete y Sub-21, encabezado por Emerson Velásquez, presidente de Fenika-Do y de CCondeca, y autoridades de la comuna capitalina.