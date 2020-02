Román González responde a la incógnita de qué peleador se verá la noche del sábado : «La gente no ha olvidado el nocaut con Rungvisai»

«Las peleas se ganan en el gimnasio y lo que hemos hecho aquí vale la pena», le indicó Román González al periodista Levi Luna desde su campamento. Con una confianza clara se muestra Chocolatito en la búsqueda de ser otra vez campeón en las 115 libras. Así llegó este lunes a Texas junto a su entrenador Marcos Caballero, su papá Luis González, preparador físico Rafael Rojas y su apoderado Carlos Blandón. El tetracampeón reflejó un buen semblante en las fotos compartidas por su adiestrador y no tan desgastado para marcar la categoría.

González se mantiene entre dos y tres libras de las 115 libras. Los días más duros para Román serán el miércoles y jueves en los cuales prácticamente no comerá nada pesado, manteniéndose a punta de líquidos para no sufrir sustos el vieres cuando sea el pesaje oficial. «La preparación ha sido exigente. Me siento muy bien y agradezco a Marcos Caballero por toda su ayuda», agregó.

Te puede interesar: La reveladora entrevista a un candidato al Salón de la Fama: «En mi época nos tocaba rayar el campo y lo máximo que gané fueron 100 dólares por juego»

En relación a Khalid Yafai, campeón de las 115 libras de la AMB señaló: «Él tiene derecho como campeón a decir lo que quiera. En todas mis peleas la condición me han dicho saber lo que voy hacer, si él gana será el mejor y si yo gano esa noche seré el mejor. No le pongo mente a lo que dicen los rivales, dicen locuras y lo respeto».

Sobre el Román qué se verá Chocolatito respondió: «Siempre me he sentido bien y confiando en lo que hago. Mi trabajo lo hago en la pelea que demuestro lo que soy, esa noche verán a un buen Román y todo el mundo dirá maravillas. La condición hará que sea lo que era antes. Lo que pasó con Rungvisai dejó a todos sorprendido y la gente no ha superado eso. Este plan de trabajo ha valido la pena porque hemos planeado esta pelea», explicó.

En relación al combate de Rungvisai reveló algo que todos sospechaban: «Pensaba que podía solo, me fui a Japón a entrenar creyendo que haciendo las cosas solo, pero al final sucedió lo que tenía que pasar y es un aprendizaje en la vida».