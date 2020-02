Las casas de los opositores como del doctor José Luis Borgen, el profesor Ricardo Baltodano, la excarcelada política Neyma Hernández, Yader Parajón y la familia Reyes Alonso, de León, denunciaron que la Policía Orteguista reforzó con más oficiales el asedio que mantienen en las afueras de sus viviendas, esto en víspera de la marcha para exigir la liberación de al menos 61 presos políticos que aún mantiene la dictadura Ortega Murillo.

Esta situación se une a la del comentarista político Jaime Arellano y José Dolores «Lolo» Blandino, consuegro del dictador de Daniel Ortega quienes llevan más de 48 horas secuestrados en sus propias casas. La PO les ha prohibido la salida de las mismas, aduciendo solamente que «son instrucciones». Ambos opositores llamaron a marchar este 25 de febrero.

Lea además: «Continuamos secuestrados». Jaime Arellano y José Dolores «Lolo» Blandino llevan más de 24 horas sin poder salir de sus casas

Desde hace más de tres meses, una patrulla de la PO llegaba todos los días a apostarse frente a la casa del doctor Borgen, sin embargo, desde las 7:00 de la mañana de este lunes, llegaron dos camionetas con al menos 12 agentes, dos de ellos con AK en manos, quienes hicieron un cordón frente a la entrada de la vivienda.

«Me imagino por asuntos de querer intimidar, dos estaban con AK y los demás con sus revólveres. Se pusieron frente a la casa, empezaron a tomar fotos, entonces yo también empecé a tomar y parece que uno de los jefes se molestó y se dirigió a mí más directamente a tomarme fotos, y le dije yo que me tomara una buena foto, entonces me dijo que sí, que yo iba a ser uno de los primeros. Cuando yo le pregunté de qué, él solo me dijo ‘ahí vas a ver'», relató Borgen.

El profesional de la salud cree que este asedio corresponde a la convocatoria de la marcha. «Me imagino como mañana es la marcha no nos van a permitir la salida de nadie acá, que es con la intención de intimidar, yo creo que es para evitar que la gente vaya a la marcha, para que la gente tenga miedo, pero creo que eso no lo van a lograr, porque la gente está decidida», agregó.

Borgen teme que el régimen orteguista ordene a los parapolicías o turbas orteguistas atentar contra su vida y la de su familia.

Sin dejarlos salir

La PO está trabajando bajo la misma estrategia: no dejar salir de la casa a los opositores. El profesor Baltodano también denunció que una patrulla con alrededor de seis efectivos instalaron conos frente a su casa, precisamente al lado del portón de salida del vehículo.

Lea también: «Dejen de jugar con nuestra libertad». El reclamo de los presos políticos a la oposición de Nicaragua

La activista y excarcelada política Neyma Hernández, quien vive en Tipitapa, también dejó en evidencia el operativo de represión que lleva a cabo la policía contra los opositores.

Yader Parajón, hermano de Jimmy Parajón, joven asesinado en la Upoli durante los meses más crudos de las protestas, y la familia Reyes Alonso denunciaron también a través de un video publicado en las redes, el asedio de la PO.

«Es increíble esta situación, me están prohibiendo salir, yo tengo una vida, yo tengo que estudiar, yo tengo muchas cosas por hacer. No pueden limitarme a cuatro horas, ni a media hora ni 10 minutos no dejarme salir de mi casa, esta es una falta de respeto», declaró Parajón.