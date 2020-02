Venadito entre tu huerta

CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: Dos ciudadanos, naturalmente opositores al Gobierno, anunciaron que harían una marcha para protestar contra el estado de cosas que padece nuestro pueblo. Esto fue suficiente motivo para que sus casas fueran rodeadas por paramilitares e impidieran que ambos ciudadanos se desplazaran hacia sus diarias labores y quedaran detenidos en sus propias casas. Hacía pocas horas el comandante Ortega había pronunciado un discurso hablando de amor, libertad, progreso, bienestar del pueblo, etc, etc.

Si por la víspera se saca el día podemos imaginar si podremos desplazarnos para ir a votar a unas supuestas elecciones programadas para el 2021. Al parecer las movilizaciones son prohibidas para opositores al régimen, de modo que votarán únicamente los adeptos al orteguismo y al murillismo.

En aquella ocasión, 2016, el abstencionismo le hizo más fácil a Ortega ganar la elección con un mínimo de votos. Ahora, tal como corren los vientos políticos, no necesitarán abstenciones, bastará con impedir que los opositores salgan de sus casas rodeándolas de paramilitares bien entrenados con garrote y pistola, o con fusil.

Sin embargo, no es la primera vez y esperamos que sea la última en que nuestro pueblo se encuentre ante situaciones similares de machetones atornillados a las sillas presidenciales. Todos ellos han caído presionados por el empuje liberador de un pueblo que no quiere ser esclavo de nadie y que siempre está dispuesto a dar todas las batallas que haya que dar, ya sea cívica o violentamente. Entiéndase que la violencia no siempre es armada, no necesita conseguir armas pues mediante estas sufren mucho los pueblos y no se logra más que fabricar un nuevo gorila que también pretenderá quedarse en el poder eternamente. La lucha será cívica, sin más armas que la palabra, la pluma, la inteligencia y el deseo ferviente de hacer de Nicaragua un país modelo de libertades, de respeto a los derechos humanos, de justicia para todos, de rectificación de errores pasados y de crímenes de lesa humanidad cometidos. La oposición nicaragüense no pide imposibles, lucha por una causa justa y lo hace con paciencia y valentía, con vigor y esperanza, entregando la vida heroica de héroes juveniles que ya regaron su sangre en esta lucha y esperan de nosotros la realización de sus ideales.

Un pueblo como el nuestro merece llegar a la meta exitosamente. Ya hemos soportado doscientos años de anarquías, guerras intestinas, egoísmos politiqueros, ambiciones bastardas, saqueos de nuestras riquezas naturales, saqueos de las arcas del Estado. Basta ya. No podemos ni debemos seguir soportando sinvergüencerías y abusos, prisiones injustas, persecuciones, ejércitos inútiles y guardias por todos los rincones persiguiendo a gente inocente. Nuestro pueblo quiere una sola cosa: libertad.

El autor es empresario radial, fue candidato a la Presidencia de Nicaragua