Luis Sánchez: «Se tuvo que comprender que la única manera de cambiar la situación de este país, era uniéndose»

""No se aguantaba más esa situación de guerra. Había hambre, había extrema pobreza, había que estar escondiendo a los jóvenes o ellos tenían que estar huyendo del país, para no ser atrapados por el servicio militar y enviados a la guerra. No se aguantaba más", recordó Luis Sánchez Sancho, miembro de la antigua alianza opositora