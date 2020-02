Estos son los consejos políticos de los antiguos miembros de la UNO a la Coalición Nacional

Los exmiembros del Consejo Político de la Unión Nacional Opositora (UNO), la alianza que derrotó mayoritariamente al Frente Sandinista en las elecciones presidenciales de 1990, recomendaron a los integrantes de la Coalición Nacional sobreponer los intereses de la nación respecto a los intereses particulares, para poder enfrentar con éxito al orteguismo, en unas eventuales elecciones presidenciales y traer de regreso la paz y la democracia a Nicaragua.

Los antiguos dirigentes políticos de la UNO, Luis Sánchez Sancho, Roberto Urroz y Guillermo Potoy, expusieron algunos consejos y recomendaciones a quienes están conformando la Coalición Nacional a través de una carta abierta que circuló esta semana.

Siempre dialogar

En dicha misiva explican que para formar la Coalición siempre deben estar dialogando y abiertos a integrar aliados, sin importar la ideología partidaria de estos.

«En la UNO tuvimos partidos políticos de extrema izquierda y extrema derecha. Nos unió el objetivo de terminar con el régimen. No es válido argumentar que en la Coalición hay sectores de izquierda y por eso no participo y formo la mía, porque eso divide y gana el Frente Sandinista, y pierde la nación», dice la carta.

Crear un plan de Nación

Otro punto fundamental es crear un Plan de Nación o Programa de Gobierno que incorpore las necesidades del pueblo, es decir los temas en común, en los que coinciden todos los miembros. Entre los temas que coincidieron están el fortalecimiento de la democracia, la división de poderes, el respeto a derechos humanos, recuperar la institucionalidad, que no existan presos políticos, que se restaure la seguridad jurídica, entre otros. «Todo se puede con voluntad», cita la carta.

No al caudillismo

Los antiguos miembros de la UNO también recomiendan que el Consejo Político de la Coalición debe estar integrado por todos los sectores, y no concentrarse en un caudillo y mantener la unidad en la decisión que tome la Coalición en conjunto, aunque no estén de acuerdo.

La carta aconseja que entre los errores que no deben cometer los miembros de la Coalición Nacional están: todos deben trabajar de acuerdo a sus capacidades y funciones, no descuidar la comunicación fluida con todos los sectores del país, establecer mecanismos internos para la elección del candidato, es decir no imponerlo y no hacer promesas al pueblo que no puedan cumplir.

No hacer públicas las divergencias

También recomiendan no hacer públicas las divergencias que tengan, para poner en riesgo la estrategia de la coalición.

Al organizar el nuevo Gobierno debe abolirse el nepotismo, es decir no poner en la estructura de mando a sus familiares y añade que no debe haber divorcio entre el poder ejecutivo y legislativo, es decir los diputados de la Coalición deben seguir el Plan de Nación previamente aprobado.