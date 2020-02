El impacto de Jesús López: De abandonar el beisbol cuando pequeño a ser el pelotero más temido del Premundial Sub-23

Jesús López brilla como una supernova en el Premundial Sub-23. Había pasado mucho tiempo en silencio, su último y, primer esplendor, había sido su firma en la cual Oakland pagó 950,000 dólares y una beca de estudio. De ahí en adelante sus números no estaban acorde a su talento. Siempre se le ha exigido más, ser un jugador promedio no era la suyo, sino destacar y saltar barreras. Ahora ha empezado a despertar en Nicaragua. «Este es mi año en Ligas Menores. Es ahora o nunca, voy con la mente fuerte y quiero darlo todo. Es mi momento», señala a sus 23 años y siendo parte de los Azulejos de Toronto.

López transformó su vida desde la firma. Su papá Mario López era guardia de seguridad y su mamá Marlene Maradiaga laboraba en el área administrativa del hospital España de Chinandega. Han pasado siete años desde aquella firma que le cambió la vida, empieza a ver con otra perspectiva las cosas y sabe que el reloj de arena de las organizaciones del beisbol organizado se está agotando. Aquel niño que lloraba porque extrañaba a su familia cuando estaba en el campamento con su preparador Wilfredo Blanco, que decidió dejarlo todo y regresarse a Chinandega por la nostalgia de no tener a su familia, recapacitó a tiempo. Dio un suspiro, se replanteó su futuro y llamó a Blanco: «Quiero volver a entrenar con usted». El resultado de esa llamada fue el compromiso y se vio reflejado en el cheque de Oakland.

Actualmente López aterroriza al pitcheo rival. Lo suyo parece irreal. Empuja 13 carreras, liga 10 imparables en 15 turnos, acumula dos cuadrangulares y batea seis imparables en los siete turnos que ha tomado el madero con gente en posición anotadora. «Estoy siguiendo muy bien los lanzamientos», explica. No le gusta mucho el protagonismo, le da miedo hablar frente a una cámara o un micrófono, en otras palabras, si por él fuere huiría, no porque sea antipático sino por temor a no responder lo que los periodistas y la gente espera.

Muchos lo han criticado por falta de actitud al juego, aunque ha bofeteado ese señalamiento. López después de ligar un doble contra Perú se tiró de manos en segunda y sintió un tirón del músculo en su pierna derecha. Asustó a todos. Salió del juego y en al día siguiente contra República Dominicana ahí estaba otra vez para repartir golosinas a los pícheres. «Juego con toda la pierna llena de vendas y por eso estoy de designado. Voy hasta el final con equipo», comentó contento por el recorrido en el Premundial.