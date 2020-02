Los aficionados del beisbol están enfadados con los Astros de Houston. El equipo de Texas está implicado en el mayor escándalo de las Grandes Ligas, el robo de señales, en los últimos años y este lunes sintieron sus jugadores las consecuencias del mal actuar de sus dirigentes.

José Altuve fue abucheados en su primer partido del spring training ante los Tigres de Detroit y en el tercero recibió un golpe, aunque duda que haya sido intencional. El nombre del venezolano sonó en el alto parlante y los fanáticos al unisono mostraron su desaprobación por el robo de señales en el que implica a jugadores y dirigentes.

El venezolano es señalado como uno de los principales responsables del sistema de robo de señales, que podría tener graves consecuencias al entonces entrenador del equipo. La MLB (por sus siglas en inglés) reveló en su investigación que el robo de señalas “estuvo coordinada por los peloteros de Astros”.

Algunas de las estrellas de los Astros han sido señalados como «tramposos» por gran cantidad de peloteros y fanáticos. Además de Altuve se encuentran el tercera base Alex Bregman, el campo corto Carlos Correa y el inicialista cubano Yuli Gurriel. Sobre el resto no se reportó ningún incidente.

They’re now taking bets in Vegas on how often the #Astros are hit by pitches this year, per @betonline_ag:

_Times players are HBP:

Over/Under: 80.5.

_Times players charge the mound:

Over/Under: 1.5

_Who will most be hit by pitch:

Bregman: 1/1

Springer: 2/1

Altuve: 3/1

Correa: 7/2

— Bob Nightengale (@BNightengale) February 18, 2020