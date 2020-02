Estrangulan a adolescente en un barrio del Distrito Dos de Managua

Un adolescente de 17 años fue hallado muerto cerca de una canaleta del barrio Villa Guadalupe, cerca del vertedero La Chureca, en el Distrito Dos de Managua.

El fallecido fue identificado como José Ramón López Luna, quien presuntamente fue estrangulado por un joven llamado Israel Aquilino, conocido como Aquilino Jackson, quien también reside en el mismo barrio.

Lea también: Capturan a caponero por violar a una menor en mirador El Ventarrón, Ticuantepe

Según Leonel Fernández, hermano de la víctima, tenían conocimiento que el sospechoso se había entregado en la subestación policial ubicada en el barrio, pero cuando su mamá fue a preguntar al Distrito Dos, les informaron que no había ningún capturado por el crimen.

«Lo que nosotros pedimos es que lo agarren y que no salga, y que le caiga todo el peso de la ley. Mi hermano no se metía con nadie, era un chavalo, es cierto, tenía su vicio, pero él no era pleitisto con nadie, él era amistoso. La persona que le hizo eso, que lo agarren y lo refundan», pidió Fernández.

En la madrugada

El crimen ocurrió la madrugada de este martes, a unos 500 metros de la casa donde vivía el adolescente. López Luna al parecer estaba ingiriendo licor con su victimario.

La familia dice que «no saben si fue uno o varios», los que llamaron al menor para ofrecerle licor, y luego ya no volvieron a ver a Chepito, a como era conocido el adolescente.

Lea además: Joven se ahoga junto a una niña a la que trató de salvar

El cuerpo no ha sido entregado a los familiares, ya que fue llevado al Instituto de Medicina Legal. Fue reconocido por un tatuaje de estrella en el pecho.

El short de López Luna fue hallado tirado en el monte.