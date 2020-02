Cómo influye el miedo en el éxito

Cuando se habla del miedo, muchas veces lo vemos como algo únicamente negativo, sin embargo también tiene aspectos positivos. El miedo es una percepción de catástrofe en el futuro donde nos “imaginamos” que nos afectará en lo que es importante en nuestras vidas. ¡No es un hecho!

Lo negativo del miedo es cuando nos paraliza y no nos permite avanzar hacia nuestras metas. Nos decimos a nosotros mismos: “Es mejor no intentarlo porque puedo fracasar y fracasar duele”. Los “no” de nuestros éxitos ya los tenemos, nuestras tareas es buscar los “sí”, para lo cual nos debemos de preparar para enfrentarnos a los miedos que vendrán en forma de “desaliento” y “justificación” para no avanzar hacia aquello que queremos.

Hay miedos que pueden tener origen en las experiencias vividas, y otros sin fundamento alguno. Las experiencias vividas son únicas e irrepetibles, podemos correr riesgos de vivir cosas parecidas, sin embargo, esos mismos riegos los puede correr cualquier persona, aunque nunca les haya ocurrido algo similar.

También tenemos la parte positiva del miedo: 1. Cuando nos hace tomar medidas de precaución con respecto a nuestra seguridad personal y de nuestras familias, cuidando así de nuestra integridad. 2. Cuando nos sirve de motivación al pensar: “Me da miedo hacer esto, pero me da más miedo hacer nada y ser un fracasado por no intentarlo”.

Uno de los miedos más frecuentes es el miedo al ridículo o a la exposición social, no compartimos nuestras opiniones porque pensamos que se burlarán de nosotros o lo que diremos no será tan inteligente como lo que los demás opinan, tampoco nos atrevemos a vestirnos como quisiéramos por miedo a no encajar con los demás. Tomemos en cuenta que somos únicos e irrepetibles, en manera de ser, pensar, vestir, actuar, sentir, con nuestra manera de ser podríamos no caerles bien a algunas personas, pero para algunas personas podríamos ser percibidos como espectaculares.

Recordemos que somos parte de la diversidad de personas que existen en el mundo y no hay una igual a otra.

Muchas veces creemos que la peor inestabilidad emocional que podemos experimentar es cuando llega el momento que tanto miedo nos da (como la muerte de un ser querido) sin embargo, por terrible que sea esa noticia, muchas personas han sobrevivido y se adaptan aún con el dolor; sin embargo, el no estar seguro qué puede estar pasando (con ese ser querido) desgasta mucho más emocionalmente. La incertidumbre es el alimento más fuerte del miedo.

Recuerde que usted puede dominar el miedo, para transformarlo en positivo o este puede volverse un monstruo que puede destruir su éxito.

La autora es psicóloga clínica.