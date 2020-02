¿Se acabó la magia? Pep Gaurdiola deja al Real Madrid al borde de la eliminación en la Champions

El Real Madrid se encontró una cruda, ácida y absurda realidad. El Manchester City de Pep Guardiola lo colocó al borde de la eliminación (1-2). Lo blancos perdieron porque fueron inferiores, porque teniendo enfrente a una floja defensa no aprovecharon en marcar diferencia. La tropa de Zidane cayó en casa sin demostrar el peso de antaño. Un Madrid que sigue en detrimento sobre el césped. Ni Valverde ni Casemiro ni Modric, el medio campo no sostiene nada y adelante, parece que Vinicius rema solo en un mar embravecido, mientras Ramos falla en situaciones claves.

De sorpresa surgió la magia al 60′ cuando Modric robó el balón, entregó un pase comprometido a Vinicius, la defensa se enredó y el brasileño tomó la posesión. Miró a Isco y éste marcó el primero. El toque milagroso surgía, pero el desplome fue mayor en la recta final del encuentro. Sterling arribó en la segunda parte a cambiarlo todo. Abrió la jugada del empate al mirar a De Bruyne, el mejor del partido. El belga sobre tres marcadores logró prevalecer, fijar su mira y asistir a Gabriel de Jesús. No había mejor jugador capaz de evitar el gol como lo era Ramos, pero hizo un mal cálculo y perdió en donde es mejor: por arriba. 1-1 el desafío y la furia blanca se apagaba en el Bernabéu.

Luego Carvajal terminó de sellar su partido para llorar al 81′ en una falta sobre Sterling. No había necesidad de VAR, era penalti claro. De Bruyne hizo pagar el error. Y por si fuera poco, un error de Casemiro colocó a Gabriel de Jesús en carrera por el tercero, Ramos no tuvo opción que detenerlo con falta: roja directa, el Madrid perdió no solo el partido, sino a su capitán para la vuelta. El City se había visto superior en el desafío, Courtois había atajado tres disparos de gol: primero a De Jesús al 20′, más adelante al 54′ Mahrez ante Courtois en dos ocasiones, siendo la más letal la del 56′, cuando el belga se lanzó sobre su lado izquierdo evitando la anotación.

Antes del primer gol del Madrid la única oportunidad clara fue la de Vinicius cuando Mendy encontró a Benzema, el francés de cabeza enviaba una letal alerta y Ederson tapó. En el rechace el brasileño solo necesitaba empujarla, pero se resbaló y acabó con las ilusiones del primero. Ahora en el partido de vuelta el Madrid deberá escalar una colina, mientras tiene el Clásico en las narices.