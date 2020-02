Por primera vez en 12 años Canal 4 no transmitirá una pelea de Román «Chocolatito» González y asumirá Canal 10

Cuando Román González se coronó en Japón ante Yutaka Niida aquel 15 de septiembre de 2008, Alexis Argüello estaba comentando su combate en Canal 4, fue la primera de muchas peleas importantes que transmitió el canal de la familia Ortega Murillo. Poco a poco fue sacando del juego de las transmisiones al resto de televisoras por los elevados costos de los derechos y el arreglo directo que existía entre su apoderado de ese entonces, Silvio Conrado Jr. y el mismo Chocolatito con los dueños de ese canal. 12 años después el vínculo parece haber sufrido un impase. El Canal 10 anunció el combate por título mundial de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Chocolatito y Khalid Yafai.

LA PRENSA se contactó con el gerente financiero del Canal 10, Lester Mena y confirmó la información: «Si la vamos a transmitir el sábado a partir de las 7 de la noche. Solo transmitiremos las últimas cuatro peleas (de la cartelera). No fue difícil conseguir los derechos. El grupo ya tenía todos los derechos, incluso teníamos derechos para transmitir la semana pasada pero decidimos no pasarla, la cual era entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Teníamos esa cartelera y ahora decidimos pasar esta donde estará Chocolatito. No habrá una transmisión nacional directa, sino que se pasará como viene de origen», explicó Mena.

El Canal 4 no ha anunciado en lo absoluto el combate de Román González. Una figura del boxeo nacional señaló que, normalmente, cuando existen combates importantes en donde un nicaragüense está participando, se arreglaban con Carlos Enrique, conocido como «Tino», hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con quien negociaban el costo de las transmisiones. Los derechos anteriores de una pelea de Chocolatito podía variar: desde los 10,000 hasta los 30,000 dólares en dependencia de la importancia de la cartelera. Cuando asumió el nuevo apoderado de Chocolatito, Carlos Blandón, se cree que los precios se elevaron porque Román ya era número uno del mundo y encabezaba carteleras importantes. En otras ocasiones se negociaba directamente con Teiken Promotion o con la televisora HBO, la cual ya no transmite boxeo.

También Espn ha anunciado la pelea a través de su plataforma Espn Knockout este sábado 28 de febrero.