«Luche por la democracia»: exhorta exfiscal de Guatemala asilada en EE.UU. al presidente Giammattei

La exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, a quien el gobierno de Estados Unidos concedió asilo recientemente, conversó con la Voz de América acerca de la corrupción, la persecución política, las amenazas de muerte, lo que significa ser una exiliada más y aprovechó para enviar un mensaje al presidente Alejandro Giammattei.

Aldana es reconocida mundialmente por liderar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una lucha anticorrupción sin precedentes en el país.

Sobre el asilo otorgado por Estados Unidos expresó: «Es una mezcla de sentimientos porque da mucha traquilidad, da mucha paz, pero también nostalgia (…) No es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias».

Explicó que se encontraba en El Salvador cuando supo por intermedio de la DEA que se preparaba un atentado en su contra y que le recomendaron no regresar a Guatemala.

Aldana recordó los «eventos de criminalización» en su contra para evitar su participación en el proceso electoral como candidata a la presidencia de Guatemala.

En conversación con VOA Noticias dijo que se ha tratado de «una venganza por el trabajo» que hizo como funcionaria desde el Ministerio Público de su país.

«Resulto en Estados Unidos. Yo tenía una entrevista con una cadena de televisión de Estados Unidos y me debo quedar acá, sin equipaje, sin estar preparada, he tenido que empezar de cero», expresa.

Aldana dejó el cargo como fiscal en mayo de 2018 y aspiró la presidencia de la República con el Movimiento Semilla, pero finalmente no fue inscrita como candidata presidencial.

La exfiscal tiene dos órdenes de captura en Guatemala, de las cuales una contempla una orden de extradición.

Aldana dijo a la VOA que «es evidente que se trata de una persecución política» y que lo que alegan en su contra está basado «en la mentira y las pruebas manipuladas».

Impunidad y ataques políticos

La exfiscal recordó el contexto en que fue sacada del espacio político.

«Yo no era de los mismos, yo no era parte de ese andamiaje de la vieja política que se ha construido en Guatemala», afirmó. «Yo era ajena a ese sistema corrupto político que hay en Guatemala y me criminalizaron. Hay impunidad».

Dijo no obstante, que está segura de que «la justicia tarde pero llega».

Se refirió a las múltiples amenazas de muerte que ha sufrido y específicamente al caso más sonado de lo que cataloga como «crimen organizado» en su país: «En este caso de Mario Estrada nos revela cómo funciona el sistema político en el país porque él estaba inscrito como candidato y yo no, él pudo haber sido electo presidente de Guatemala y de hecho es la tercera fuerza política hoy día en el Congreso de la República producto de un partido político cuyo líder máximo tiene vínculos con el narcotráfico, ya lo podemos asegurar».

Aldana narró que en su solicitud de asilo recibió el apoyo de políticos y congresistas estadounidenses y de exiliados de su país y de otras naciones de la región.

Mensaje al presidente Giammattei

Consultada acerca de si tiene un mensaje para el actual presidente Alejandro Giammattei, la exfiscal respondió: «Que hay que cambiar el rumbo del país, yo no soy la única persona que está en el exilio».

Se refirió a un abogado y fiscales que debieron salir del país por llevar casos relacionados con la corrupción: «Pareciera que no hay otro camino en Guatemala para los buenos fiscales que abandonar el país. Esto es muy lamentable, nos demuestra que en Guatemala el crimen organizado está ganando terreno y eso es sumamente grave».

«Ojalá que el gobierno actual pueda poner orden en el país, y el orden se impone con la ley y con el estado de derecho», afirmó.

Aldana dijo directamente a Giammattei: «Luche por el estado de derecho, por la democracia guatemalteca».

Se refirió a la «comunidad guatemalteca que está en el olvido en Estados Unidos, que ni siquiera tiene buenas atenciones en los consulados y que irónicamente representan la mayor fuente de ingresos a la economía nacional».

Aldana recordó que los guatemaltecos ingresan 10.000 millones de dólares a la economía nacional: «Somos un país que expulsa a seres humanos y que vive a costa del sacrificio de los migrantes. Hay que poner mucha atención a esa realidad migrante».

De líder a exiliada

Dijo que ha vivido en carne propia el proceso y las carencias que representan dejar su país.

A pesar de lo que describe como «un desprendimiento» de la familia y de todo a lo que pertenece, aseguró que se mueve con «absoluta tranquilidad» en Estados Unidos». No obstante, dijo que tiene «preocupación» por su familia en Guatemala.

«Voy a hacer de todo, tengo un campo de libertad para actuar en Estados Unidos, estoy escribiendo un libro», dijo, en el que hablará acerca de lo que fue su rol como fiscal en Guatemala. Dijo además que trabajará con migrantes en Estados Unidos y prometió seguir luchando contra la corrupción.

Consultada acerca de si aspirará otra vez a ser presidenta de Guatemala, Aldana dijo que no lo descarta pero aclaró: «Más allá de un interés personal yo lo que deseo es que mi país cambie, un país diferente, que haya democracia y que hayan oportunidades».

Sobre los guatemaltecos que ha conocido desde su llegada a EE.UU. dijo: «Estoy asombrada de todo lo que hacen, de cómo se esfuerzan, de cómo conservan las tradiciones y la cultura de Guatemala (…) Se han convertido en mis hermanos».