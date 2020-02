Estos son los proyectos viales que pudieron ser financiados por el BID en Nicaragua

Las ampliaciones a cuatro carriles de Tipitapa a San Benito, e incluso hasta Sebaco; en la carretera de Managua-León- Chinandega y de la ciudad de Rivas a la frontera de Peñas Blancas, son algunos proyectos que pudieron ser financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los últimos dos años. Esto no ocurrió porque el organismo financiero no le aprobó fondos al régimen de Daniel Ortega en 2018 y 2019 y por tanto no se han ejecutado.

Al no lograr préstamos del BID en este periodo, el régimen ha buscado recursos en otras instituciones aunque la tasa de interés sea mayor, porque este multilateral, al menos para infraestructura vial, otorgaba créditos concesionales del 1 por ciento, mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo mantiene en el 6 por ciento, confió una fuente cercana al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo al informe anual del BID, en los últimos dos años se han aprobado 3,553.5 millones de dólares en la región centroamericana, pero Nicaragua no ha logrado obtener dinero. Esto ocurre en el contexto de represión por parte de Ortega contra manifestantes que le demandan justicia, libertad y democracia.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado la brutal represión, que ha dejado a miles de exiliados, presos políticos y al menos 328 personas asesinadas, que gozan de impunidad por estar involucrados.

El remanente en 2020

La semana pasada el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), general en retiro Oscar Mojica Obregón, inauguró el tramo el último tramo de la carretera que conecta Pantasma con Wiwilí, en Jinotega, y lanzó vivas a Ortega y Rosario Murillo. No mencionó al BID pese a haber desembolsado el dinero para la obra, que forma parte de un 21 por ciento que según el informe anual de este organismo, queda de remanente en el país en concepto de transporte y logística.

Actualmente, Nicaragua cuenta con una red vial pavimentada que supera los 4,100 kilómetros. La inversión para ampliarla ha disminuido en los últimos años producto de la represión, que ha cerrado puertas como la del BID.