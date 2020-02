La fórmula de Khalid Yafai para vencer a Román «Chocolatito» González

-Avancé en el tiempo para ver futuros alternos, estudiar los posibles resultados del conflicto que viene.

– ¿Cuántos viste doctor?

– 14 millones 605 finales.

– ¿En cuántos ganamos?

– En uno.

Mirando una y otra vez las peleas realizadas por Khalid Yafai resulta difícil encontrar una fórmula para que se imponga sobre Román González. En tantos millones de desenlaces favorables para el nicaragüense, Yafai tendrá como los Vengadores una oportunidad para ganarle al Thanos de los pesos pequeños. Y para ello tendrá sufrir una transformación milagrosa de la noche a la mañana. Rungvisai dio la pauta para eso: fajarse en el centro del ring, aprovechar la debilidad mental del rival y en un abrir y cerrar de ojos meter su mejor mano en el rostro de González. Así cayó la leyenda del boxeo la primera vez por nocaut, la cual fue una catástrofe en la carrera del otrora mejor libra por libra del mundo, porque en la reyerta realizada en marzo a Rungvisai no le bastó con chocar, aunque los jueces le dieron el combate, para los analistas perdió claramente, no así en la segunda.

Te puede interesar: Por primera vez en 12 años Canal 4 no transmitirá una pelea de Román «Chocolatito» González y asumirá Canal 10

El inglés reveló a la revista The Ring la clave de su estrategia para encontrar la victoria: «Mi fuerza física, mi velocidad, mi juventud y mi habilidad integral». El inglés es más rápido que Chocolatito, tiene ventajas físicas, pero no más habilidades integrales. Usar la velocidad no le bastará para domar a una bestia cargada de hambre, esperando el momento de soltar su furia para regresar a su trono. El problema con Yafai si cede el centro del ring y pelea al contragolpe le daría suficiente respiro al nicaragüense para adaptarse, cerrar espacios y seguir a la presa. Así lo hizo ante Carlos Cuadras en los primeros asaltos, más adelante el Príncipe se arrepintió de obsequiarle esos asaltos a Chocolatito, los cuales fueron determinantes en las tarjetas finales.

«Sé que a mucha gente no le gusta mi estilo, pero si siempre gano algo estaré haciendo muy bien», dijo el inglés de cara al combate que definirá su carrera. Si, una excelente escogencia de rivales flojos ha estado haciendo. Oponentes que no le han ayudado a su crecimiento, sino todo lo contrario, lo cargan de dudas. Esta pelea será su entrada a la élite del boxeo o su expulsión del Edén.

Lea además: Román González enfrenta este sábado a un campeón mundial sin trayectoria: ¿Podrá sobrevivir Khalid Yafai?

Bernardo Pilatti, un respetado analista visualiza el triunfo de Yafai si el combate se va al alargue. ¿Cómo? Ante Israel González o Norbelto Jiménez, el inglés pudo llegar al límite y verse con más condiciones, pero ante Román después de recibir un golpeo implacable en todo el cuerpo lo más probable es su finalización jadeando y pidiendo la campana. La única manera en la cual optaría el triunfo es tomando riesgos, entrar en los intercambios, aprovechar su mayor estabilidad en las 115 libras, asimilar la pegada de Román y descargar su mano izquierda esperando el surgimiento de una mano inesperada como la del tailandés. Solo porque el boxeo es tan impredecible se le da ese pequeño porcentaje de victoria, sino el Doctor Strange dijera: «Cero».