Nahúm Peralta alcanzó su máximo nivel futbolístico en 2019. El esteliano lideró al Managua FC ante el Matagua de Honduras en la Liga Concacaf. En los dos partidos destacó en la alineación, sobre todo en San Pedro Sula, donde abrió el marcador. El volante se quitó a su marcador, tras un rechace de tiro esquina, y sacó un potente remate abajo desde fuera del área, imposible para el portero local.

El esteliano mantuvo su nivel de juego todo el año siendo pieza importante en la conquista de Copa Primera y la clasificación a la Final de Liga Primera, pero el seleccionador Henry Duarte no lo tomó en cuenta para la Azul y Blanco. “No me llenó cuando estuvo (2016) en la Selección y cuando lo he visto, pero todos los jugadores que están en la Liga los estoy observando”, apuntó el técnico costarricense.

Nahúm alcanza perfectamente en el perfil de la Selección, que está en proceso de renovación con jugadores jóvenes (25 años), es rápido y atrevido con el balón. “Los jugadores que he tenido y que he visto han evolucionado. No digo que lo estoy descartando. Hay una tendencia, jugadores buenos sus equipos lo he traído y no han encajado. Él tendrá su oportunidad, de eso no lo duden, pero no sé cuándo. Veré el momento”, señaló Duarte, quien recordó que hay jugadores para clubes y otros para la Azul y Blanco.

Al parecer el seleccionador desea contar con jugadores de buena estatura —Nahúm mide 1.69—, sin embargo el talento no entiende de tamaño. Henry García (1.64) es el mejor ejemplo. Andaba en un gran nivel y no lo convocaba por su tamaño, pero el año pasado lo llamó y demostró aportar al equipo, algo que reiteró el martes ante Panamá en el amistoso.

“Yo lo conocía y definí para qué planes me sirve. Con respeto a otros jugadores tiene ventaja por la velocidad, y yo sabré en qué momento lo podré usar. No ponemos llenarnos de ese tipo de jugadores (bajos), tengo cuatro jugadores y no podemos tener mucho porque no tendríamos una selección competitiva. Nahúm es un muchacho educado, una gran persona y en su momento tendrá su oportunidad”.