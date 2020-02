La república en Nicaragua

Pedro Joaquín Chamorro Barrios escribe en su columna de LA PRENSA del miércoles 26 de febrero, que desde la independencia nacional de 1821 en Nicaragua solo ha habido dos repúblicas.

La primera fue la así llamada históricamente República Conservadora, de 1857 a 1893, y la segunda la que se estableció con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro el 25 de abril de 1990. Esta se mantuvo en otros dos períodos de gobierno y duró un poco menos de 17 años, hasta enero de 2007, cuando Daniel Ortega recuperó el poder y comenzó a instaurar su nueva dictadura que se prolonga hasta ahora.

Como conclusión de sus reflexiones, Chamorro Barrios indica que en el Bicentenario de la Independencia Nacional, el próximo año, podría darse la oportunidad de construir la tercera República de Nicaragua siempre y cuando se pueda derrotar electoralmente a la dictadura de Daniel Ortega, así como doña Violeta y la Unión Nacional Opositora (UNO) lo derrotaron la primera vez el 25 de febrero de 1990.

Recuerda también Chamorro Barrios que cuando su padre, el Héroe Nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal “pregonaba en sus discursos su grito de siempre: Nicaragua volverá a ser República”, se refería precisamente a la República Conservadora de los 30 años.

Algunos analistas sostienen que en realidad en Nicaragua nunca hubo una república, aseguran que la llamada República Conservadora no lo fue realmente y que se trataba de un régimen político típicamente oligárquico. En realidad, aquella República Conservadora no era un sistema republicano perfecto, que como tal no ha existido nunca en ninguna parte del mundo. Pero en las condiciones históricas de Nicaragua de la segunda mitad del siglo XIX, el sistema político en el cual de manera pacífica se turnaron en el poder distintos gobiernos conservadores, sí era una república y es justo que así se le reconozca.

Es cierto que en la República Conservadora de los 30 años no había sufragio universal. Solo los nicaragüenses que tenían una mínima posibilidad económica tenían derecho al voto. Y para ejercer el cargo de Presidente de la República era necesario tener una buena educación y una determinada fortuna, según el ideal griego de Platón de que el poder del Estado no se le debía confiar a los que carecían de riqueza, a fin de que no lo usaran para enriquecerse.

Sin embargo, la República Conservadora era básicamente un sistema político republicano, considerando que había separación de poderes y se respetaba su independencia, que los gobernantes eran honestos y rendían cuentas; y había alternabilidad en el poder, pues mientras duró aquella singular república a ninguno de los presidentes se les ocurrió reelegirse en el poder.

“Cinco de los ocho jefes de Estado de Nicaragua entregaron la Banda Presidencial al final de su período de cuatro años, sin insistir en la reelección –reconoce Arturo Cruz Sequeira en su libro La República Conservadora– y el sexto murió de causas naturales en el desempeño de su cargo. En general, todos respetaban las reglas constitucionales y los convenios”.

Pedro Joaquín Chamorro Barrios tiene razón. En la actualidad la lucha es para erradicar la dictadura para siempre y establecer la tercera república en Nicaragua.