“Cáncer, lo intentaste… ahora lárgate de mi vida”. El mensaje de Dayanara Torres al finalizar su tratamiento

El 5 de febrero de 2019, Dayanara Torres reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel, melanoma, un año después Miss Universo 1993, compartió con sus seguidores en las redes sociales que ya finalizó su tratamiento y ahora tiene la esperanza de que sus próximos análisis sobre la enfermedad resulten negativos.

«Debo decir que… cáncer, lo intentaste. Ahora lárgate de mi vida», escribió en su Instagram acompañado de un emotivo video, donde también agradeció a sus amigos y familiares por acompañarla en sus 18 tratamientos y siempre orar por su salud y la de sus hijos.

Este miércoles Dayanara recibió su último tratamiento, para ser exactos el número 18. «Qué año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal… pero un año lleno de aprendizaje… Qué lección de experiencia tan fuerte para mí», publicó.

Ahora dice que está orando y suplicando de rodillas para que en marzo cuando tenga que realizarse los exámenes todo salga negativo. «Gente, más que nunca no me suelten, la oración llega no importa de cuan lejos venga. Dios tiene el control y es bueno siempre».

Esta enfermedad hizo una mujer más fuerte a Torres, pues también superó que su pareja, el copresidente de Marvel Studios y productor, Louis D’ Esposito, la abandonara al saber que tenía cáncer. Asimismo, le sirvió para ser una portavoz sobre esta enfermedad. En mayo, que es el mes de concientización sobre el el melanoma.

Durante su último tratamiento la acompañaron su madre, sus hijos, sus hermanos y sus amigos. Nadie la dejó sola. La emoción de ver a sus hermanos a su lado le sacó las lágrimas.

