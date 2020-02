Cuatro gramos por debajo de la categoría: Román González vence la báscula en Texas al igual que Khalid Yafai

Esta mañana en Frisco, Texas se realizó el pesaje oficial del evento boxístico de este sábado en Estados Unidos, en donde Román “Chocolatito” González intentará convertirse nuevamente en campeón mundial de las 115 libras. El nicaragüense detuvo la báscula en 114.6 libras, mientras el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Khalid Yafai pesó 114.8, dejando sin intrigas el pesaje del tercer combate en importancia de la noche.

La plataforma DAZN, encargada de la transmisión de la pelea, tiene anunciado el pesaje oficial para en horas de la tarde, sin embargo, el propio entrenador de Román González, Marcos Caballero publicó en sus redes sociales en horas de la mañana: “Ya ganamos la primera batalla, ahora vamos por la segunda”. DAZN acostumbra no hacer sufrir a los pugilistas y normalmente realiza la ceremonia de pesaje temprano, la cual es la oficial, posteriormente en la tarde monta un escenario y simula otra ceremonia, pero es más con motivos publicitarios para el público y el periodismo.

Román González en sus 51 veces que ha subido a la báscula no ha fallado. Solamente, en una ocasión en Nicaragua cuando peleó con Francisco “el Chihuas” Rodríguez se rumoró que estaba pasado de peso, aunque en el pesaje oficial no tuvo problemas, en esa pelea el título no estaba en juego. En esta oportunidad Chocolatito no se vio desgastado como en otras reyertas, lo que da una idea de la buena preparación de cara a este importante compromiso.

En la página oficial del evento se anuncia el combate de Mikey García contra Jessie Vargas como el estelarista, la segunda pelea en importancia estará el mexicano Julio César Martínez, vencedor de Cristofer González, contra Jay Harris y luego estará Chocolatito contra Yafai.