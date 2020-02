El pronóstico: ¿Quién y cómo ganará este sábado entre Román González y Khalid Yafai?

Para hacer pronósticos no se trata de sacar la bola de cristal, decir frases invocando al más allá y seleccionar al ganador. Tampoco se debe esperar a que un tonto lápiz se mueva cuando se menciona el nombre de un pugilista. La pelea de este sábado entre Román González y Khalid Yafai no es en lo absoluto el combate más difícil de imaginar en la carrera del tetracampeón mundial nicaragüense. El quién no es problema, el cómo es más complejo de lo que se pueda creer.

El combate para Chocolatito se puede bifurcar de dos maneras en dependencia de la propuesta de Yafai. Román en sus 50 combates ha ido hacia adelante al fajo con sus oponentes ¿Por qué cambiarla ahora? No creo que su entrenador Marcos Caballero haga alguna variante en ese aspecto, sin embargo el desenlace del combate estará en las manos del inglés. Si decide hacer su boxeo elusivo, de entrar y salir y cederle el ring al nicaragüense es muy probable que la pelea se vaya a la distancia a favor de González, sería como aquel abril de 2016 cuando el boricua McWilliams Arroyo decidió alejarse del perímetro de los acontecimientos. Sobrevivió toda la ruta, pero no ganó un solo asalto.

La otra opción, la cual debería ser la adecuada si Yafai aspira al triunfo, es el choque, sin embargo es la menos probable por las características del campeón. Fajarse con Román le daría una oportunidad de victoria, aunque no sería una garantía. Rungvisai estrelló sus puños en el centro del ring en el primer combate y perdió, si no hubiese sido por los jueces con ceguera. En la revancha volvió a aplicar lo mismo y surgió esa mano sorpresiva en el intercambio. Esa ha sido la única real derrota del otrora número uno del mundo. No obstante, esta elección tendría un alto porcentaje de ver a Chocolatito consagrarse nuevamente como monarca por la vía del nocaut.

Aún cuando las apuestas no favorecen al muchacho de La Esperanza, el destino parece sonreírle por la elección del rival. Todo indica que este sábado Nicaragua tendrá un nuevo campeón mundial y no hay necesidad de recurrir a un brujo, una pitonisa o esperar que esos tontos lápices se muevan para hacer un pronóstico sin fundamento. Yafai no es más que Carlos Cuadras, que Rungvisai, Brian Viloria, Akira Yaegashi, Yutaka Niida y mucho menos que el Gallo Estrada. Pero si sorprende contra todo pronóstico sería el final de Chocolatito. No huele a un final, sino a un renacimiento.

