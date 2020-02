Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2019 revela que en Nicaragua ha desmejorado el clima de negocios

Aunque Nicaragua escaló un peldaño en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2019, publicado cada dos años por el Foro Económico Mundial y se ubicó en el puesto 91 de 140 economías, varios indicadores desmejoraron, entre los que se destacan el clima de negocios, la apertura internacional, la sostenibilidad del medioambiente, los servicios turísticos y la infraestructura terrestre y portuaria.

El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, es un reporte del Foro Económico Mundial, el cual mide una serie de factores y políticas que sirve como guía para conocer los países más atractivos para la inversión en negocios de turismo. En el ranking mundial se evalúan 14 pilares.

En esta evaluación Nicaragua recibió una calificación de 3.5 puntos en un rango de 1 a 6, mientras que en el 2017 obtuvo una calificación de 3.44 puntos. La diferencia es que en el 2017 se evaluaron 136 economías y en el 2019 fueron 140.

En cuanto a la calificación España logró la máxima puntuación con 5.4 y Yemen la menor con 2.4, según el documento divulgado por el Foro Económico

Cabe destacar que tras la crisis sociopolítica el sector turístico fue uno de los más afectados y a la fecha el sector no se ha logrado recuperar y la razón principal es que debido a la falta de confianza vienen menos viajeros internacionales y estos son los que generan mayores divisas.

De hecho recientemente Lucy Valenti, presidenta de Cámara Nacional de Turismo (Canatur), dijo que debido a que aún persiste en Nicaragua el “Estado policíaco”, hay un dañado grave a la imagen país, que es vital para reactivar de lleno la llegada del turismo internacional. Actualmente el sector está sobreviviendo del turismo nacional.

Clima de negocios no es el mejor

Según el índice en cuanto al clima de negocios, Nicaragua retrocedió dos peldaños y se ubicó en el puesto 132, cuando en el 2017 estaba en el puesto 130, lo que refleja que está siendo más difícil invertir en turismo en este país.

En este ranking Nicaragua solo pudo superar a Argentina en el puesto 135, Haití en el puesto 137, Bolivia y Venezuela, que se ubicaron en el puesto 139 y 140, respectivamente.

Pero no solo este índice revela que en Nicaragua cada vez es más difícil hacer negocios, ya que el Doing Business 2020, otro estudio del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, ubicó al país en el puesto 142 de 190 países evaluados y obtuvo una calificación de 54.4 de 100. Una posición desfavorable, que indica que venir a país y establecer un negocio no es una buena opción.

Apertura internacional

Asimismo uno de los aspectos más golpeados fue la apertura internacional, según el Índice de Turismo, el país retrocedió 8 escaños, al pasar del puesto 13 al 21 sobre la apertura internacional. En este indicador está por encima en Centroamérica de El Salvador (7), Panamá (9), Honduras (19) y Costa Rica (20).

Cuando inicio las crisis en el país diversos países levantaron alerta de viajes, entre ellos Estados Unidos, que ha mantiene el nivel 3 de alerta: «Reconsidere viajar a Nicaragua debido a la inestabilidad social, crimen, limitada disponibilidad de los servicios de salud y la arbitraria aplicación de las leyes».

Pero además el informe indica que Nicaragua debe hacer un esfuerzo por mejorar la Infraestructura de servicios turísticos, ya que en dos años este indicador ha desmejorado al pasar del puesto 85 al 87.

Asimismo se ve un retroceso en el indicador sobre Recursos culturales y viajes de negocios, en el 2019 el país se ubicó en el puesto 108 y en el 2017 estaba el puesto 103.