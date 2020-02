El mensaje de Bad Bunny sobre el asesinato de la mujer transgenero Alexa

El cantante Bad Bunny estuvo, por cuarta vez, en el programa del comediante y presentador Jimmy Fallon, «The Tonight Show» en de NBC, donde aprovechó el escenario para mostrar su indignación sobre el asesinato de la mujer transgenero Neulisa «Alexa» Luciano Ruiz el 24 de febrero.

El asesinato de Alexa, encontrada durante la madrugada de este lunes en Toa Baja, Puerto Rico, tras recibir varios impactos de bala, ha acaparado la atención local y de otros países y levantado críticas por la discriminación contra esa comunidad.

«Mataron a Alexa, no a un hombre con falda», decía la camiseta de Bad Bunny, mientras él vestía una falda negra con un saco rosado. Él abrió su saco para que la gente viera el mensaje cuando en su canción dijo la palabra «ignorantes». En el escenario del estudio 6-B del Rockefeller Plaza se presentó junto con el cantante panameño Sech.

En ese mismo programa el artista urbano, que tiene por nombre de pila, Benito Martínez Ocasio, confirmó que su nueva producción, «Yo Hago Lo Que Me Da La Gana», estará disponible desde el sábado. Una producción que contará con 20 canciones y en su portada aparece un niño en bicicleta, con su ya emblemático tercer ojo en la frente, pedaleando hacia la cámara mientras en el fondo se enseña un carro volando y algunas explosiones.

