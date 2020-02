Diosdado Cabello anuncia no habrá elecciones presidenciales en Venezuela en 2020

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, anunció este jueves que en el país no habrá elecciones presidenciales, sino parlamentarias, lo que deja fuera de posibilidad todo intento de la oposición y mediadores internacionales de poner fin a la crisis política que vive la nación por medio de ese recurso.

Cabello ofreció las declaraciones presidiendo un acto conmemorativo por el 31 aniversario del levantamiento popular conocido como el “Caracazo”.

“Aquí no va a haber elecciones presidenciales, aquí va a haber elecciones parlamentarias este año 2020”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, al concluir el acto, transmitido por Venezolana de Televisión.

Cuando los periodistas preguntaron a Cabello por la solicitud de la comunidad internacional y del gobierno interino de Juan Guaidó, de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió: “no hay un CNE con mayor credibilidad que el actual”, refiriéndose a la entidad oficialista.

“Lo hemos dicho más de una vez: la única manera que tienen de ganar unas elecciones es con votos, no es el CNE el que le va a dar los votos, es el pueblo. Nosotros apoyamos cualquier medida que nos lleve a unas elecciones parlamentarias, que son este año, de la manera más tranquila”, indicó.

Cabello recordó que el miércoles “se nombró al Comité de Postulaciones” a la ANC y dijo que “allí estaban los que dicen que no van a elecciones”, una clara referencia al opositor y parlamentario Stalin González, pero también señaló a Guaidó despectivamente.

“Y ellos firmaron, estaba Stalin González, representando a ‘Juanito Alimaña’ (Juan Guaidó). Estaban sus diputados para escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), porque ellos creen que unas elecciones se ganan con un nuevo CNE. Las elecciones se ganan con votos y los votos los tiene el pueblo”, aseveró.

Guaidó ha convocado a una movilización nacional para el 10 marzo próximo, luego de una gira que lo llevó por varios países de Europa, así como Canadá y Estados Unidos.

“Toda #Venezuela junto a nuestros estudiantes y todos juntos por Venezuela el #10Mar ”, dijo Guaidó en un tuit a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que según acusan, le impone barreras a la autonomía universitaria.

Toda #Venezuela junto a nuestros estudiantes y todos juntos por Venezuela el #10Mar. ¡Hasta que lo logremos! https://t.co/3F5HeT81HC — Juan Guaidó (@jguaido) February 27, 2020

El presidente en disputa, Nicolás Maduro, celebró el desarrollo de la manifestación oficialista presidida por Cabello, que aseguró, salió a “a decirle no al neoliberalismo, no al capitalismo y no al intervencionismo del imperio yankee”.

Diosdado Cabello ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “aprovechar su cargo oficial para participar en tráfico de drogas, lavado de dinero, apropiación de fondos estatales y otras actividades de corrupción».

En una comunicación de mayo de 2018, el Tesoro congeló cuentas y propiedades en EE.UU. de Cabello, su esposa Marleny Contreras y el hermano de éste, Rafael Sarría. Las sanciones les impiden hacer cualquier tipo de transacción en bancos estadounidenses o negocios con entidades y ciudadanos de este país.