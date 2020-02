¿Cómo es vivir con una enfermedad rara? La historia de tres nicaragüenses

Kenia, Allan y Delvin no se conocen, pero tienen algo en común: los tres padecen enfermedades raras, el término que se usa para llamar a aquellas enfermedades que afectan a menos de 5 personas de cada 10,000 habitantes.

La Organización Mundial de Salud asegura que existen alrededor de 7,000 enfermedades raras y que afectan al 7% de la población mundial.

Vivir con una enfermedad rara es luchar el doble aseguran quienes la padecen y sus familiares. Por varias razones: es difícil que los médicos lleguen a un diagnóstico temprano, la falta de información que hay alrededor del padecimiento y el acceso a las medicinas.

El especialista y profesor de Medicina Interna, doctor Vicente Maltez Montiel, explica que este tipo de enfermedades en Nicaragua son incomprendidas y pasan por desapercibidas.

“El médico no está preparado para ellas, segundo porque a veces no existe la forma cómo se diagnostica, y luego de que usted la diagnóstica viene el problema de que es muy caro

establecer el diagnóstico; y por último no hay medicina para tratarla”.

La OMS declaró el 29 de febrero como el Día Internacional de las Enfermedades Extrañas, un día que busca la sensibilización.

Allan Prado, el adolescente con distrofia muscular de Duchenne A sus 15 años, Allan Prado ya no camina. Pero, a diferencia de sus músculos, que poco a poco se van deteriorando, su sueño de aprender portugués sigue intacto.

“Perdía fuerza, me quedaba sin ella”, la joven que padece Miastenia Gravis Kenia Duarte padece una extraña enfermedad que le impide tener la fuerza para caminar, hablar comer y hasta toser.