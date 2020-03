Maneja el bus de los Dantos, es el catcher de bullpen y su sueño es estar en el mismo lineup con Ofilio Castro y Ronald Garth

Todos tenemos sueños, pero algunos los persiguen con más intensidad que otros y aunque esto no garantiza el éxito, al menos está la satisfacción de haberlo intentado con todas tus fuerzas, buscando mil manera de hacerlo realidad. Para Bryan García, un joven capitalino de 23 años de edad, el suyo es jugar con los Dantos en el Campeonato Nacional de Beisbol y mientras llega esa oportunidad, maneja el bus del equipo y también es el receptor que calienta a los lanzadores que van a entrar a relevar en los partidos.

García no es el típico jugador que llega a las prácticas de los Dantos a la espera de un llamado al equipo grande. De una u otra manera, quiere ser parte de la Maquinaria Roja.

La familia de García es propietaria de una pequeña empresa de transporte y aprovechó para hacer un arreglo con la directiva de los Dantos para que uno de sus buses sea el que transporte al equipo en los partidos de gira.

“En un honor y una gran responsabilidad ser el encargado de transportar a los Dantos. Este no es un equipo cualquiera en nuestro país y a pesar que soy joven, tengo experiencia y precaución conduciendo buses y antes de cada viaje siempre oro para poner en las manos de Dios nuestro camino. Es una gran responsabilidad la que tengo y la asumo con mucho disciplina”, apunta García, quien al llegar a cada destino, se pone el uniforme igual que el resto de jugadores y se integra a las prácticas del equipo.

La pasión de García lo ha llevado a invertir alrededor de dos mil dólares en modificaciones en uno de los buses, para adecuarlo a los requerimientos de los Dantos.

“Invertí cerca de mil quinientos dólares en la compra de asientos reclinables para que los jugadores vayan más cómodos en los largos viajes. Compré una pantalla plana de 32 pulgadas para que vean películas o videos y el viaje no sea aburrido, además mejoré el sistema de sonido. Puse canasteras para que los peloteros coloquen sus bolsos, dejé un espacio en la parte trasera del bus para los implementos del equipo y di más espacio entre un asiento y otro para mayor comodidad de todos”, explica García, quien planea seguir haciendo mejoras en el bus.

Seis jugadores de los Dantos, más dos entrenadores, forman parte de la Selección Sub-23, lo mismo que el receptor de bullpen Edwin Espino, lo que dio la oportunidad para que García fuera inscrito en su lugar y lo ve como un paso más en ruta a su gran meta.

“Yo estoy listo para ayudar al equipo en el puesto que sea. Por el momento es de receptor de bullpen, pero me muero por tomar un turno al bate con los Dantos. Si me dicen que me van a dar un turno al bate, pero que debo regresar nadando a Managua, lo hago con gusto”, asegura García, quien está en Corn Island con la Maquinaria Roja en la serie que sostienen contra la Costa Caribe.

Nadie sabe si García hará realidad sus aspiraciones, pero ha cumplido parte de ellas con la convivencia con los jugadores, sintiéndose parte integral del equipo.

“Conozco a los muchachos, entreno con ellos, ¿quién me iba a decir que estaría a la par de Ofilio Castro y Ronald Garth, dos caballos de verdad, y que me darían consejos del juego? Son dos jugadores muy humildes. La gente habla muchas cosas, pero tanto Ofilio como Garth son jugadores que están pendientes de los más jóvenes y siempre tienen un buen consejo. En especial ha crecido mi admiración por Garth, porque me ha ayudado mucho en la primera base y como siempre estoy dispuesto a trabajar extra, entonces él me ha dedicado tiempo. Ofilio me ha visto batear y me ha dado consejos de mi mecánica y cómo no voy a escuchar a estos dos grandes jugadores”, dice García, quien en un juego la pre temporadas fue colocado de cuarto bate, con Garth de tercero y ha sido uno de los momentos que más recuerda con los Dantos.

García es estudiante de Administración de Empresas y aunque en estos momentos persigue jugar con los Dantos, sabe que su futuro no está limitado al beisbol. “Yo quiero cumplir el sueño de estar en el lineup con Ofilio Castro y Ronald Garth, pero también aspiro a otras cosas en mi vida como completar los estudios universitarios y hacer más exitoso el negocio familiar que tenemos, pero sin dudas en este momento lo que más deseo es ser parte de la Maquinaria Roja”.

No siempre el más veloz o el más fuerte gana la batalla, el esfuerzo tiene un enorme valor y García apunta a llegar lejos a base de sacrificio y persistencia.