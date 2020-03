Vinicius resucita al Real Madrid en el Clásico

Y cuando al Madrid lo único que le faltaba era facturar, apareció Vinicius y marcó. Eran los mejores momentos del conjunto merengue, no hay duda pero tampoco prueba que la charla del descanso prendió la intensidad de los blancos. Isco en dos ocasiones estuvo a punto de abrir el marcador, y Benzema también lo rozó. Pero fue ahí cuando Vinicius, el más criticado al momento de definir apareció y encendió el Bernabéu.

Siete clásicos de manera consecutiva en toda competición tenía el cuadro de Chamartín sin poder ganar ante el máximo rival. De llegar a ocho sería la peor racha en la historia para los que hoy jugaban de local, sin embargo no sería hoy, no con Zidane, si hay un equipo que nunca hay que dar por muerto, ese es el Real Madrid. Una segunda parte impecable le devolvió el liderato al equipo de la capital española, que no ganaba un clásico de Liga en casa desde octubre 2014.

Le puede interesar: Real Madrid y Barcelona: El clásico más igualado del mundo

El primer clásico del año daba como ligero favorito al equipo de la ciudad condal, y la acción tras el pitido inicial parecía dar la razón a la previa. Los dirigidos por Quique Setién, quien había ganado en sus dos últimas visitas al teatro de la Castellana (dirigiendo al Real Betis), tomaron el mando de inicio, con paciencia y al mando de los tiempos, sin embargo al acercarse al área de Thibaut Courtois no encontraban el espacio. Los locales en cambio eran más rápido en la transición, pero llegaban al otro lado del campo con pocos hombres al ataque y se veían superados. Así los primeros minutos.

Los blaugranas tuvieron en los treinta ocasiones para abrir el marcador, en dos ocasiones fue el guardameta belga quien se transformaría en la primera figura de la noche, evitando el primero a Arthur al minuto 33 y ante Messi en el 38. Courtois, como últimamente, sostenía a los suyos.

Blanca segunda mitad

No hubo cambios en el once que saldría para el segundo tiempo, pero si en la dinámica del equipo. La solidez y el corazón sobresalieron, con el máximo rival de frente y con la posibilidad de recuperar el liderato en su casa, tenían que salir a comerse al Barcelona, y así fue. Los visitantes pecaron con su paciencia y pagaron caro. Los blancos tomaron el mando desde el cincuenta y ya no lo devolvieron; el peligro lo inició Francisco Alarcón en el 55, con un remate desde la equina del área que se colaba por el ángulo superior del segundo poste, pero que de manera espectacular una estirada del número 1 de los catalanes enviaría el balón al tiro de esquina.

Nuevamente el malagueño en el 60, esta vez de cabeza, rozaría el primero, pero Piqué desde la línea salvaba la caída de su marco. Llegó la tercera consecutiva, desde el botín derecho de Benzema al 62, Carvajal que recuperaba un balón erróneamente entregado del guardameta alemán, habilitaba por alto al francés, que entrando sólo por el segundo poste remataba por alto.

Leer también: Así estaban las tarjetas de los tres jueces antes del nocaut de Román González a Khalid Yafai

Debutó Braithwaite, y en un clásico, entrando al 69, asustó en el primer balón que tocó, pero al público lo levantó nuevamente Courtois, ganándole el uno a uno al danés. No le dio tiempo al público de sentarse cuando el mediocampista teutón, Kroos, filtró a Vinicius, quien a pesar de haber estado activo durante el primer tiempo, terminaba con malas decisiones al momento del último toque, pero no esta vez; entró al área y buscó el remate al segundo poste a media altura, y con ayuda de Piqué, quien desvió, encontró oro. El primer gol madridista puse intenso el clásico, ambos equipos salieron al ataque, el partido se rompió, uno buscaba la igualdad con garra y el otro a fuerza y corazón se defendía y esperaba su oportunidad para el segundo.

Zidane le dio la oportunidad a Mariano, a los 90 y con el partido en la bolsa, este entró desde la derecha al área y resbalando definió entre el primer poste y el arquero. El dominicano español con el que el técnico francés no contaba ni para las convocatorias ponía punto final al clásico. Pero sin olvidar que antes, y cuando al Madrid lo único que le faltaba era facturar, apareció Vinicius y marcó.