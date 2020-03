«Chocolatito» va con todo, quiere unificar. ¿Contra quién te gustaría peleara?

Luego de destronar al inglés Khalid Yafai el sábado, Román “Chocolatito” González, campeón de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quiere unificar.

“Quiero intentar unificar algunos títulos. Ese es mi sueño”, recoge Dan Rafael, de ESPN.

El sábado, Román despachó en nueve asaltos a Yafai, quien no pudo culminar con éxito la sexta defensa de su campeonato.

Unificar sería volverse a medir con Juan Francisco “el Gallo” Estrada, campeón de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Estrada regresó a la cima del boxeo en el 2019, luego de superar por decisión unánime al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, quien le ha propinado dos derrotas a “Chocolatito”, una de las cuales fue por nocaut.

El japonés, Kazuto Ioka es el rey de las 115 libras en la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tiene 30 años y registra 25 victorias, dos derrotas y 14 nocaut.

En tanto, el filipino Jerwin Ancajas es el campeón actual de las 115 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien hace años había manifestado su deseo de querer unificar con González.Ancajas, de 28 años de edad, registra 32 victorias, un revés, dos empates y 22 nocaut.

Regresa a la élite

La última vez que González había subido al ring fue en el 2019 cuando enfrentó al filipino Diomel Diocos, quien terminó noqueado.

Román pedía a gritos regresar a la élite del boxeo y el fin de semana lo consiguió

“Tengo la fuerza de Dios, y Dios me devolvió este título. Todos tenemos la misma bendición que recibí esta noche. Siempre le pido a Dios una bendición. Tengo un buen equipo a mi alrededor que me trajo de vuelta. Agradezco al Sr. (Akihiko) Honda (de Teiken Promotions), Eddie Hearn y DAZN. Me dieron la oportunidad de volver a ser campeón mundial”, agregó Román tras coronarse.

En cuatro divisiones

Román inició en el boxeo rentado en agosto del 2005 y se ha logrado coronar en cuatro divisiones.

El 15 de septiembre de 2008, Román se alzó con el cetro mínimo (108 libras) de la AMB al vencer en cuatro asaltos al asiático Yutaka Niida.

Luego, Román dio el salto a las 108 libras. En octubre del 2010, Román supera en dos asaltos al mexicano Francisco Rosas, conquistado el cetro interino minimosca de la AMB, pero en el 2011 cuando iba a batallar por el cetro absoluto del mismo organismo contra el argentino Juan Carlos Reveco, este fue desconocido por la AMB, y González obtuvo el fajín absoluto en febrero del 2011, que posteriormente defendió ante el azteca Manuel “Chango” Vargas por decisión dividida en Puebla, México.

En septiembre del 2014, Román va por el cetro del peso mosca (112 libras) del CMB, contra el japonés Akira Yaegashi, a quien derrota por nocaut técnico en nueve asaltos, en Tokio, Japón convirtiéndose en el “segundo nicaragüense tricampeón mundial de boxeo en tres categorías distintas”, igualando a su maestro Alexis Argüello.

Y en septiembre de 2016, en Los Ángeles, California, Román vence por decisión unánime, al mexicano Carlos Cuadras en la pelea por el cetro supermosca (115 libras) del CMB convirtiéndose en el primer nicaragüense tetracampeón mundial de boxeo.