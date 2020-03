Cuba fue dos veces víctima de Nicaragua en el Premundial Sub-23

Nicaragua ganó de forma invicta el Torneo Premundial Sub-23 de beisbol, en un recorrido perfecto de nueve juegos, todos ellos en el Estadio Nacional Dennis Martínez, que fue el escenario de la histórica actuación pinolera.

Todo comenzó el viernes 21 de febrero con un súper nocaut de 22-0 en cinco innings contra Perú. Jesús López mostró que sería un torneo inolvidable para él, con un jonrón y cinco carreras impulsadas, mientras que el zurdo jinotegano Harvin Talavera ganó en relevo de un inning con un scone de ponches.

El siguiente día comenzaban las cosas en serio y la Selección Sub-23 demostró que no bromeaba al superar 2-0 a República Dominicana con veneno zurdo. Dilmer Mejía tiró cuatro episodios y Luis Castellón cerró con tres argollas para anotarse la victoria. Doble de Jesús López produjo las dos carreras del partido. Este juego sirvió para creer más en el equipo nacional, porque Dominicana asomaba como un conjunto a temer.

El tercer día, ante Brasil, se sabía que sería duro y así fue, al vencerlos 7-6 en la ”muerte súbita” y gracias a un error mental del receptor sudamericano, que en lugar que jugar a un corredor en el home plate, solamente tocó el plato y así Nicaragua anotó la de la diferencia. Un cuadrangular de Victor Coutinho empató sensacionalmente el partido en el séptimo, cuando Nicaragua estaba a un out de la victoria. No obstante, Yeris González, quien recibió el trancanzo, fue el ganador, creciéndose en el cierre del octavo al no permitir carrera a pesar de dos corredores en las bases sin out. Ismael Munguía se voló la cerca en este encuentro.

Nicaragua fue vista con más respeto y pasó a tomar un rol estelar en el Premundial, al aplastar 11-2 a Venezuela, un equipo que trajo a 18 jugadores de las Ligas Menores. Jesús López pegó jonrón para abrir el camino y un racimo de siete carreras en el sexto le dio forma a la paliza. Ganó Julio Sevilla en relevo y Mike Loáisiga también se fue a la calle.

La primera vuelta concluyó con un juego confuso ante El Salvador, a los que se venció 2-1. Fernando Carmona fue el ganador y de esta forma Nicaragua cerró con 5-0.

A la súper ronda avanzaron Nicaragua, Venezuela y República Dominicana por el grupo de Managua, mientras que Cuba, Colombia y Panamá lo hicieron por el grupo de San Pedro Sula.

Los seis equipos se reunieron en el Dennis Martínez y Nicaragua despegó con una victoria 4-0 sobre Panamá, utilizando la fórmula Mejía-Castellón. Tres innings para el zurdo de los Bravos de Atlanta y cuatro ceros para el siniestro de las Brumas de Jinotega. Un triple de Isaac Benard produjo dos carreras en el tercero y además anotó con hit de Jesús López para escribirse ahí la historia.

Nicaragua clasificó al Mundial al vencer a Cuba 6-0. El jinotegano Harvin Talavera dejó en un hit en seis entradas a los antillanos. Talavera es usualmente un relevista, pero se necesitaba un brazo fresco para este duelo y el zurdo se fajó a lo grande, con Kevin Ramírez como rematador. Doble de Omar Mendoza impulsó dos en el primer inning y fue un factor de motivación.

Con la clasificación en el bolsillo y la presencia en la gran final garantizada, los nicas volvieron a bajar un poco el voltaje y derrotaron apresuradamente 4-3 a Colombia. Ismael Munguía fue la chispa y Benjamín Alegría dio el hit que dejó en el campo a los cafeteros en el séptimo capítulo. Carmona fue el ganador y Omar Mendoza dio un jonrón.

Así llegó Nicaragua al juego por la medalla de oro contra Cuba el domingo 1 de marzo y la inspiración no paró con una victoria 1-0. Sheyder García, Julio Sevilla y Luis Castellón se repartieron la lechada. Jesús López, el hombre grande de la Selección a la ofensiva, fue el que produjo la carrera con hit en el tercer episodio. Ganó García, salvó Castellón y Nicaragua amaneció en la cima de la montaña, lista ahora para viajar al Mundial de México en octubre, con altas pretensiones tras esta gran demostración.