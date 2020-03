¿Podrá el régimen orteguista enseñar inglés como segunda lengua en primaria? Esto es lo que dicen los expertos

Red, orange, green… father, mother, brother… table, lamp, pencil… forman parte de un vocabulario básico que un niño al finalizar su tercer grado debería dominar sin problema, si en realidad, la enseñanza del idioma inglés en el sistema educativo público en primaria está funcionando, a como pregona el régimen orteguista.

Una de las apuestas del Ministerio de Educación (Mined) en este 2020 es ampliar la cobertura de la enseñanza del idioma inglés hasta tercer grado de primaria. Para lograrlo, según el asesor presidencial en temas educativos, Salvador Vanegas, han trabajado en la formación de docentes y material didáctico. El objetivo es que se forme “una nueva generación de nicaragüenses que dominen el inglés como segundo idioma”, expresó.

Según las cifras del Mined hay “un poco más de 200 mil niños matriculados en primaria” en 2020, pero no precisan cuánto de estos se encuentran en primero, segundo y tercer grado, en los que se imparte inglés. El 10 de noviembre de 2017, Rosario Murillo, anunció que a partir de 2018, año en que explotó el descontento social y fue reprimido, iniciarían con la enseñanza del idioma inglés como segundo idioma.

El propósito es que cada año se eleve la enseñanza por grado, del tal forma, que al finalizar la primaria, el estudiante haya alcanzado el nivel A2 en el Marco Común Europeo de Referencia.

Ese nivel permitiría que el niño sea capaz de referirse a su entorno inmediato, hablar sobre su familia con un vocabulario muy básico, debe ser capaz de describir espacios como la escuela, su hogar, contar cómo le fue en las vacaciones, explicó el director del Instituto de Idiomas de la Universidad Centroamericana (UCA), Horacio Novoa.

En su momento, el Gobierno informó que el Consejo Nacional de Universidades junto al Tecnológico Nacional y el Mined conformaron una comisión técnica, que recomendó contratar a la empresa MacMillan Education, que estaría a cargo de proveer, capacitar a docentes, la metodología y los materiales de estudio.

Importancia de un programa

Pese a que el programa se puso en marcha hace tres años hay varios elementos claves que se desconocen, como el programa, la capacitación real de los docentes y qué tanto se les está enseñando a los niños, por lo que se hace difícil evaluar si en verdad la enseñanza del inglés funciona o no.

Novoa explica que cualquier programa educativo tiene que partir por identificar cuáles son las necesidades. Primero hay que determinar el porqué necesito este programa, cuáles son esas competencias que los estudiantes deben desarrollar y se debe tener mucha claridad en dichos aspectos.

Además del diseño del programa, se tiene que valorar a los ejecutores, en este caso, los docentes, que deben recibir la capacitación necesaria; luego, se debe pensar en un texto, y en el enfoque que se va a impartir. Todo esto es parte del análisis de las necesidades, explica Novoa, quien asegura que incluir el inglés desde primaria, no deja de ser un elemento necesario.

Pero no es lo mismo enseñar a niños que adultos. Novoa, también docente de generaciones, explica que para enseñar a niños las actividades lúdicas tienen mucho peso porque se busca que el niño aprenda jugando, haciendo. Es importante que el niño sienta que la está pasando bien, que casi no note que está aprendiendo, y que regrese a casa muy contento, con algunas competencias adquiridas durante su clase.

Actualmente los niños reciben clases de inglés dos veces a la semana durante 45 minutos; sin embargo, la recomendación de Novoa es que lo ideal fuesen cinco encuentros, es decir, todos los días tendrían que estudiar inglés para obtener resultados reales, explicó.

Jorge Mendoza, director ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH), explicó que a partir del 2010 varios de los programas del Mined responden a algunas estrategias relacionadas con el proselitismo político bajo la intencionalidad de encontrar adeptos al partido de Gobierno. El experto en temas educativos señala, que la calidad de los programas se encuentran alejados de los estándares internacionales.

Profesores rezagados

Agregó que si bien se debe saludar la iniciativa que los estudiantes nicaragüenses logren tener el inglés como segunda lengua, por medio del sistema de educación formal, la realidad es que el programa, los textos, la formación de docentes no dan garantía que se logre el cometido. De acuerdo con el estudio “Aprendizaje del Inglés en América Latina, 2017” de la organización The Dialogue, es esencial contar con docentes de calidad para mejorar los niveles del dominio del inglés.

“Los profesores en América Latina muestran bajo nivel de dominio de este idioma. Mientras que los marcos de políticas establecen expectativas de dominio a partir de los niveles B2 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER)”.

El vecino más cercano, Costa Rica y uno de los más avanzados en materia educativa, Chile, demostraron el mejor desempeño en el dominio del inglés por parte de sus profesores. En dichas naciones los porcentajes más altos de los profesores examinados se ubicaron en los niveles B2 o B2+ en 2015.

“Altos porcentajes de profesores se desempeñan apenas en los niveles esperados para sus alumnos, o incluso en niveles más bajos”, expone el informe. En Nicaragua la situación no se puede medir con propiedad debido a que el mismo régimen orteguista guarda la información con recelo; ellos mismos se autoevalúan y los resultados, casi siempre son excelentes. No hay una fiscalización externa a sus estructuras.

Mendoza explicó que desde el Foro, han identificado tres condiciones en el magisterio como techo de calidad en la educación: formación, motivación y remuneración. En el caso de la primera, se tendría que contratar a maestros de calidad, adecuadamente formados, este debería de ser el criterio principal a considerarse, pero esto no se ha cumplido, porque en muchos casos el criterio fue que hablara inglés, pero no certificado por un Test Of English as a Foreign Language (TOEFL), sino que a través de convocatoria dirigida a sus partidarios.

De hecho, el Mined confirmó este lunes que apenas este año, certificarán a 709 docentes que actualmente imparten inglés como segundo idioma en primaria. Dicha certificación la extenderá una entidad europea para que los profesores funjan como facilitadores del aprendizaje del idioma. Para el especialista en educación, Cefas Asensio, lo que se necesita es una profunda revisión del currículum de formación de la enseñanza del inglés en las universidades, secundaria y primaria.