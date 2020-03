Monseñor Álvarez: «A las fuerzas satánicas del odio que andan suelta en Nicaragua hay que responder con amor»

Monseñor Rolando Álvarez, de la Arquidiocesis de Matagalpa, hizo un llamado a la clase política de Nicaragua a que tengan a Dios como centro de sus vidas, para evitar que les pase como la confusión sucedida en la Torre de Babel, donde el pueblo que trabajaba no pudo ponerse de acuerdo porque no hablaban el mismo idioma.

«Dios los salva de la confusión, donde hablando el mismo lenguaje no se van a entender, no se pongan de acuerdo. Dios los salva del enredo de Babel», dijo Monseñor en la homilía de este domingo 1 de marzo de 2020.

De igual forma, los exhortó a salvarse del sensacionalismo que puede tener diversas facetas o caras, como la ambición, el protagonismo, el egoísmo, la presunción, la adulación, la sed desmedida de poder, la sed desmedida de centralizar y la sed de vanidad.

«En síntesis tener a Dios en el corazón para no caer en la ambición, el protagonismo, la adulación y la presunción», dijo el religioso.

En estos momentos la clase política en Nicaragua está llamando a la Coalición Nacional, es decir a la unidad pensando en el bien de los nicaragüenses y para eventualmente enfrentar en una sola casilla al Frente Sandinista en comicios electorales.

La unidad implica un gran reto porque es justamente ponerse de acuerdo en muchos temas de interés nacional como la independencia de poderes, las reformas electorales, el respeto a la institucionalidad y el respeto a derechos humanos.

«Fuerzas satánicas del odio andan sueltas en Nicaragua»

Durante el sermón de la misa del sábado, 29 de febrero, Álvarez también hizo un llamado a practicar el amor de Cristo y a responder a la violencia y a las amenazas con amor.

«Esas fuerzas satánicas del odio que andan suelta en Nicaragua, se les debe responder con amor. Quisieran que nosotros les respondiéramos de la misma forma pero nosotros no somos así. Debemos responder con el bien, porque el mal se vence indiscutiblemente con la fuerza del bien. No caer en venganza, no dar cabida a ningún mal sentimiento, resentimiento, gesto amenazador o palabras ofensivas. La respuesta tiene que ser el amor», reiteró Monseñor Álvarez.

La semana pasada, la vicepresidenta designada y sancionada, Rosario Murillo, confirmó que el régimen ordenó a la Policía Orteguista (PO) aumentar el patrullaje en las principales ciudadades para impedir «cualquier intento perverso de querer alterar la paz» este 25 de febrero, cuando sectores opositores convocaron a una marcha nacional y firmaron la proclama de la Coalición Nacional para enfrentar a la dictadura orteguista en unas eventuales elecciones.

Mientras Murillo daba este mensaje en los medios oficialistas, la mayoría propiedad de la pareja presidencial, a la 1:00 de la tarde, un despliegue de más de cien antimotines y policías causaban el terror en el centro comercial de Metrocentro cuando ingresaron para evitar un piquete que iban a realizar familiares de presos políticos, junto a otros ciudadanos.

La vicepresidenta y esposa de Ortega el 24 y 25 de febrero enfiló nuevamente sus ataques contra los sacerdotes, obispos, empresarios, la Alianza Cívica y el resto de sectores opositores que desde hace 22 meses mantienen la resistencia a pesar de la represión de la PO y simpatizantes sandinistas armados.

«Hemos venido ahuyentando todo indicio de acoso de la paz, toda amenaza a vivir tranquilos», dijo Murillo para justiciar la represión que se intensificó desde el fin de semana pasado con imponer la casa por cárcel por la fuerza a más de treinta políticos y excarcelados opositores, represión que se mantuvo este fin de semana.

También insultó a los sacerdotes y obispos católicos de Nicaragua acusándoles de que «santificaron» «el carnaval satánico» de «todos los diablos» como tildó a las manifestantes.

Sentenció que «nunca se borrará el sonido de las campanas al vuelo, curiosamente, llamando a matarnos» en alusión a la alerta que hacían desde las parroquias católicas en las ciudades y pueblos para avisar de la llegada de los parapolicías y la PO para atacar a los ciudadanos autoconvocados que habían levantado barricadas y tranques, durante los meses más crudos de las protestas en el 2018.