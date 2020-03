El martes 25 de febrero, cuando conmemorábamos un nuevo aniversario del triunfo electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO), que llevó a la Presidencia a doña Violeta Barrios de Chamorro, y finalizó una década de dictadura comunista, una sangrienta guerra y el empobrecimiento más grande de la historia de Nicaragua, se dio la formación de la Coalición Nacional, que es un paso firme en la dirección correcta para lograr la unidad nacional necesaria para, mediante elecciones libres, liberarnos de nuevo de una dictadura que no respeta los derechos humanos ni el Estado de Derecho y destruye la prosperidad que los nicaragüenses, con nuestro trabajo, con la unidad entre empresarios y trabajadores, empleadores y empleados, con el sudor de los obreros y campesinos, con inversiones nacionales y extranjeras, veníamos construyendo.

Nuestro país no tendrá un futuro próspero si continúa el actual gobierno, pues el desprestigio internacional y la inseguridad jurídica que representa una dictadura, no permite que los inversionistas del mundo, la banca internacional o las grandes corporaciones arriesguen invertir su dinero en Nicaragua. Eso cierra las posibilidades para crear miles de nuevos empleos y reducir la pobreza significativamente. Muy pocos se atreven a invertir en un país donde los jueces no son justos, no son imparciales, porque desde sus niveles más altos hasta los jueces de los pequeños municipios, con pocas excepciones, obedecen ciegamente las órdenes del gobernante y su esposa. ¿Quién va a confiar en tal justicia si tuviese un conflicto en su inversión?

¿Quién invierte en un país donde una familia, que actúa como si fueran los dueños del mismo, posee una cantidad de negocios que compiten deslealmente abusando del poder y del temor? En Nicaragua las direcciones de aduana e ingresos, la mayoría de las alcaldías municipales y otras dependencias del Estado, no son instituciones al servicio de los ciudadanos para recaudar impuestos justos y honestos para destinarlos al gasto y la inversión pública, sino que son instrumentos de opresión al pequeño, mediano o gran comerciante, al pequeño o gran productor agropecuario, al industrial y al artesano, al exportador o importador, al profesional, al obrero… ¡A todos!

Nicaragua no podrá tener una vida normal, tranquila, prospera, mientras las personas vivan bajo el temor, mientras no se respeten los derechos humanos, mientras los ciudadanos al ver a un policía sientan miedo en vez de respeto, se sientan amenazados en vez de sentirse seguros, porque no ven a un policía al servicio de los ciudadanos, que les brinde protección y seguridad, auxilio y apoyo, sino a un guardia amenazante listo a reprimir y dañar.

Nicaragua no podrá prosperar mientras subsistan el dolor, la frustración, la indignación de saber que nuestro país no es libre; que para poder vivir sin temor hay que someterse al arbitrio y capricho de quienes gobiernan considerándose todo poderosos y dueños de nuestras vidas, como en la Edad Media eran los señores feudales dueños de sus siervos. Quieren obligarnos a callar, quedarnos mudos y encerrados, quedarnos sin poder protestar, sin ejercer nuestras libertades públicas ni nuestros derechos más elementales. O atrevernos, sabiendo que corremos todos los riesgos imaginables. Eso hace hervir una “olla de presión” que no se sabe cuándo pueda estallar.

Solo cuando los gobernantes comprendan que ni a ellos mismos ni a su familia les conviene continuar manteniendo al país en este estado, y que lo mejor para todos, incluyéndolos a ellos, es cesar la represión y permitir elecciones libres. Solo logrando la transición pacífica, como la que se inició aquel 25 de febrero de 1990. Solo entonces podremos progresar.

Por eso es necesaria la Coalición Nacional, como aquella UNO, porque es la mejor forma de prepararnos para ganar en elecciones libres, que es la única salida pacífica posible. La formación de la Coalición Nacional es un paso firme para recuperar nuestro país para todos, y así poder convivir y progresar en paz.

El autor es abogado y comentarista político y de temas religiosos.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com