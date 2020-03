El último gran ídolo del beisbol nacional, Nemesio Porras, revela la magia de Sandor Guido: “Me recuerda a Noel Areas”

Nemesio Porras tiene un nudo en la garganta. Se siente por las nubes con el oro de la Selección Nacional Sub-23. Ha visto crecer desde niño a la generación de Benjamín Alegría, Jesús López, Omar Mendoza, Dilmer Mejía y cada uno de los jugadores que dejaron una huella en el evento. Lo dice claro y con mucha seguridad: “Para mí no ha sido una sorpresa”. Su reinado como presidente de Feniba ha sido exitoso y aunque su nombre tiene un peso grande e influyente, siempre prefiere estar detrás del telón. Esta vez no pudo ocultar su emoción ni detener los latidos de su corazón golpeándole incesantemente en el pecho, sus muchachos lo habían logrado. Habían consumado el éxito y delante de unos 10 mil fanáticos en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

¿Cuál es su valoración del evento?

La organización ha sido muy buena. Gracias a Dios todo funcionó bien porque no tuvimos queja de los equipos y Honduras también hizo un gran trabajo. Nuestro equipo estuvo bien preparado, las series tanto con el Bóer, Dantos, León, Matagalpa y culminar contra los Cocodrilos de Matanza fue clave para esto. Y no podemos negar la calidad de nuestro equipo.

¿En su etapa como presidente de Feniba esto es lo más importante que le ha pasado?

Habíamos clasificado en todos estos torneos, pero nunca habíamos estado en una final ni habíamos sido campeones. Me emociona mucho.

¿Qué es lo que más le sorprendió de esta Selección?

Yo los he visto a la mayoría desde pequeños y más es la alegría de verlos cómo se han desarrollado. No me siento sorprendido por qué se de lo que son capaces.

Da la impresión de sentirse seguro por el relevo generacional…

Tenemos un buen relevo. Ellos tienen que ir entrando poco a pocoporque tenemos jugadores valiosos en la Selección Nacional Mayor y el relevo generacional tiene que caminar sin precipitarse.

¿Qué jugadores usted los ve ya listo para dar ese paso?

Jesús López, Benjamín Alegría, Isaac Benard, Ismael Munguía, Luis Castellón, Sheyder García y Dilmer Mejía.Creo que este equipo fue muy bien confeccionado y Sandor Guido no ha perdido ninguna. Es un tremendo mánager.

¿Qué tiene Sandor Guido que lo hace especial?

Sandor es un hombre que sabe llegarle al pelotero.Que todavía está en construcción como mánager y creo que esta experiencia le va ayudar muchísimo. Me recuerda mucho a Noel Areas, un hombre que sabía mucho y provocaba que todos los jugadores quisieran jugar con él. Eso tiene Sandor un hombre de apenas 42 años y creo que tiene un enorme futuro.