El partido más visto en el mundo a nivel de clubes se disputó la tarde de ayer (hora de Nicaragua) en Madrid. Y como todo gran evento, dejó curiosas y notables imágenes; además de también datos deportivos, a los que no se les puede restar importancia.

El regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu

Muchos soñaban este momento con el portugués vestido de corto, pero no fue así. El máximo goleador en la historia del Real Madrid, aprovechó la suspensión del Juventus-Inter por Coronavirus, para presenciar desde la que fue su casa de «El Clásico». Tras la salida del delantero en julio 2018, se especulaba una rota relación entre el jugador y la directiva del club, sin embargo, por limpiar imagen o no, fue el mismo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien al enterarse de la visita de Cristiano, le ofreció lugar en el palco de honor del estadio. A pesar de la respuesta negativa por parte del jugador de la Juventus, se mostró una buena sintonía entre ambos y el ex jugador madridista prefirió uno de los palcos privados. Ronaldo se marchó del estadio diez minutos antes de finalizar el encuentro para evitar problemas a la salida.

La peculiar celebración de Vinicius a lo Cristiano

El delantero brasileño, quien ayer se convirtió en el anotador más joven del Clásico en este siglo, con 19 años y 233 días, sorprendió no tanto con su gol, a como con la manera en que lo celebró. Tras anotar el primer tanto del encuentro, Vinicius corrió de manera paralela a la línea del fondo sur señalando el escudo de su equipo, sin embargo al llegar al tiro de esquina hizo un salto con media vuelta, agregando un grito, muy similar a la celebración del astro portugués cada vez que marca : «SIIIUU». El mismo joven delantero tras el encuentro subió una foto como historia en su cuenta de Instagram en donde etiqueta a Cristiano y lo llama «nuestro ídolo».

Los datos deportivos los dejaron Kroos y Courtois

El centrocampista alemán, de quien mucho se ha hablado tras su ausencia en el duelo contra el Manchester City a mitad de la semana pasada, generó con su actuación de ayer, aún más razón a quienes criticaron su falta en el duelo de Champions League. El teutón tuvo un 100% de efectividad en sus pases, más otro 100% de efectividad en el último tercio del campo, una asistencia y seis balones recuperados. Simplemente no puede volver a faltar en una gran cita. El guardameta belga fue el otro jugador que sobresalió, tras negar en varias ocasiones el gol al Barcelona, aún con el marcador empatado a cero. Pero eso no es todo, Courtois logró un dato que en los registros el Real Madrid no lo lograba desde la temporada 1974-75: Dejar a los azulgranas sin anotar en los dos clásicos de Liga. Empataron a cero en diciembre en el encuentro de ida y ayer el Madrid salió con la victoria 2-0.

La amenaza del Coronavirus

Tras los múltiples casos confirmados en el país ibérico, y también en la capital: Madrid, la Federación Española de Fútbol puso sobre la mesa en ciertos momentos el tema, debido a la afluencia internacional que genera un partido como este. A pesar de todas las medidas con las que se pide a la sociedad actuar, durante todo el partido no se pudo apreciar por televisión ninguna de ellas. Sin embargo hay fotos que sí demuestran la presencia de las ya famosas mascarillas en el Santiago Bernabéu.