Leyman Benavides, el nicaragüense más próximo a disputar título mundial en la Asociación Mundial de Boxeo

Saltando barreras y sobrepasando sus límites, Leyman Benavides se ha convertido en el nicaragüense mejor posicionado en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). No hay duda que es el pugilista más próximo en disputar un cetro mundial en las 105 libras debido a su posicionamiento en las clasificaciones. Lograr el título Gold de la AMB por una decisión clara en la casa del panameño Carlos Ortega lo colocó en palco esperando disputar el título regular del organismo, actualmente vacante, o el interino, el cual sigue sin dueño. Solamente CP Freshmart, viejo conocido en el país por derrotar a Carlos Buitrago y Byron Rojas, es campeón en esa división, siendo súper campeón.

Benavides ya sabe lo que es vencer a un campeón mundial. Lo hizo en 2018 en República Dominicana cuando venció al boricua Wilfredo Méndez, aunque en ese entonces todavía no era campeón. No obstante, fue la pelea que le dio significado a la carrera del muchacho capitalino. Ahora cumula cuatro triunfos consecutivos y siete en las últimas ocho peleas. Benavides conocido como el Fénix, tiene 17 victorias como profesional y seis derrotas con un empate. No es un pegador, solo ha noqueado a tres oponentes y en su carrera ha tocado el piso en dos oportunidades.

Otros nicaragüenses ranqueados en la AMB son Byron “el Gallito” Rojas, excampeón mundial en segundo en las 105 libras, Alexander “Popeye” Mejía está ubicado como quinto en las 122 libras, Oliver Flores en noveno en las 135 y Ernesto Irías duodécimo en las 112 libras.