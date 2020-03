Walmart niega que 1,500 impulsadores vayan a ser afectados con su nuevo plan de contrataciones, tal como lo estimó Adiprocnic

Luego de una protesta que un grupo de mujeres llevó acabo frente a las oficinas centrales de Walmart, las autoridades de la cadena minorista más grande del mundo informaron que mantendrán su plan de contratación directa de impulsadoras y negó que sean 1,500 personas las que se verán afectadas por la nueva política.

Richard Lugo, gerente de Asuntos Corporativos, Walmart de México y Centroamérica, afirmó que no hay posibilidades de que 1,500 personas vayan a ser afectadas con el plan de contratación que van a implementar, porque realmente en sus tiendas no tienen esa capacidad de tener a ese número de trabajadores de ese tipo.

En realidad, según Lugo, son unas 850 personas las que serán afectadas y que tendrán la posibilidad de aplicar a las vacaciones que se abrirán para cubrir las promotorías de ventas a nivel nacional.

Actualmente un promotor de ventas o impulsador, como popularmente se conoce en Nicaragua, tiene la función en un supermercado de colocar el producto de una marca en las góndolas, verificar la rotación del mismo, estar pendiente de las fechas de vencimientos de los productos, programar pedidos para rellenar los estantes, en algunos casos asesorar al cliente en la compra de la marca. Este puede ser contratado directamente por la marca o tercerizado por una empresa. La propuesta es que ese esquema de contratación cambie a una plaza formal y fija.

La queja pública sobre ese cambio fue presentada por la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua (Adiprocnic), que informó a mediados de febrero que Walmart iba a cambiar la manera de cómo hasta ahora funcionaba la contratación de impulsadoras, cuyo servicio es tercerizado ya sea a través de agencias o contrataciones directas de las marcas.

Fue Adiprocnic que estimó que el cambio en la política de contratación de impulsadoras iba a afectar a 1,500 trabajadores, cuyo número quedó por debajo de las 850 contrataciones directas que hará Walmart para cubrir este tipo de trabajo.

No obstante, la tarde de este lunes, Lugo dijo: «No sé de dónde sacaron esa cifra de 1,500 personas, en algún lugar salió que eran 3,000, mañana vamos a llegar a 5,000, nosotros sacamos nuestros números y son 850 personas, no hay forma de que hayan 1,500 personas en nuestras tiendas. Si dividimos eso en cada una de nuestras tiendas deberían haber 16 promotores, no hay forma de que hayan 16 promotores».

«Nosotros no estamos despidiendo a nadie, mas bien estamos contratando a 850 personas», afirmó Lugo, quien dijo que las marcas podrán seguir contratando a promotores de ventas para sus formatos distintos de Maxipalí y Palí, es decir sus tiendas Walmart y La Unión, entre otros.

Lugo volvió a insistir en que según una análisis que han hecho, las ventas de las tiendas se incrementan a partir de las cinco de la tarde y los fines de semanas y resulta que se han encontrado que las góndolas no están surtidas a como deben estar, y esta precisamente será la función del personal que van a contratar.

«Las personas que trabajan con las promotorías, como display, tienen el derecho de participar en las ferias de empleos, son 11 ferias de trabajados en las que estamos participando, que apliquen que son bienvenidas», afirmó.

El gerente empresarial afirmó que la iniciativa de contratación, que se enmarca en el programa denominado Promotoría Eficiente, ya está en marcha y no habrá vuelta atrás. «Nosotros vamos a seguir con nuestras ferias de empleos, vamos a seguir con nuestras contrataciones, nosotros invitamos a todas aquellas personas, no solo a los promotores y display, que quieran aplicar a un puesto de trabajo que vengan y apliquen», enfatizó.

La versión de los que protestan

Un grupo de promotores e impulsadores de diferentes marcas realizaron un plantón este lunes afuera de las oficinas de Walmart, en el edificio Cobirsa, pidiendo a dicha empresa trasnacional que replantee su propuesta de “Promotoría Eficiente”, la cual busca dejar a un lado la tercerización de este servicio y contratar a más de 800 personas para ese fin.

Martha Herrera fue una de las tantas personas que llegaron al plantón. Ella dijo que después de nueve años laborando como impulsadora, con la nueva iniciativa de Walmart ha quedado en el desempleo.

“Tengo nueve años de trabajar para una empresa, pero en febrero se nos dijo que el 4 de mayo era nuestro último día laborando, nosotros queremos seguir trabajando, necesitamos el trabajo, incluso antes de venir aquí algunas empresas nos dijeron que no viniéramos acá”, dijo Herrera.

De igual forma otro promotor que trabaja en puntos de ventas y que pidió fuera omitido su nombre por temor a represalias, dijo que lo único que quieren es que la empresa evalúe bien su propuesta.

“Walmart quiere contratar a su propio personal de planilla, significa que va obligar a muchas agencias a que despidan personal activamente trabajando, en este caso somos nosotros y hoy estamos aquí pronunciándonos, mostramos nuestro descontento, aunque el Ministerio de Trabajo dice que Walmart está en todo su derecho, pero también nosotros estamos en nuestro derecho porque la Constitución nos avala. El mensaje que le dejamos a Walmart es que replantee esta propuesta, que si bien es cierto que en Centroamérica ya se está implementando en diferente países, también ha habido negativa en distintos países”, dijo el promotor de ventas.

