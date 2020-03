Cámara de Comercio: Más de 60,000 empleos destruidos en el sector no se van a recuperar este año si Ortega no da garantías

Aunque el Gobierno asegura que la economía está en franca reactivación, lo que permitiría que se comience a generar nuevas plazas laborales, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) afirmó ayer que no hay perspectivas de que los 60,000 puestos destruidos desde el estallido de la crisis se recuperen mientras en Nicaragua a la inversión no se le creen las condiciones de seguridad jurídica y retorne la confianza.

“A corto plazo no vemos una recuperación de los 60, 000 plazas, hasta que aquí no haya un acuerdo de nación no va haber una recuperación, aparentemente se ve todo estable, pero esa estabilidad es relativa, aquí va haber estabilidad cuando se dé una reforma electoral, cuando hayan elecciones libres y transparentes, eso será un incentivo para seguir invirtiendo”, dijo Carmen Hilleprandt, presidenta de la CCSN.

Según las proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) este año otras 10 mil personas quedaran sin trabajo. En otras palabras, en el 2020 un total de 237 mil nicaragüenses estarán en el mercado laboral buscando un empleo.

Hilleprandt sostuvo que los socios no ven una recuperación de la economía a corto tiempo, pero debido al alza de precios que ha ocasionado la reforma tributaria, los ingresos de los negocios no van a disminuir, pero sí habrá baja en el volumen comercializado.

“Nosotros pensamos que puede haber un crecimiento, pero es más por precio que por mayor venta, porque si es por venta vemos que hay un mayor recaudo, pero es por la misma reforma tributaria, pero algunas empresas socias nos han manifestado que la situación está igual que el año pasado”, expresó Hilleprandt.

Las perspectivas no son alentadoras

Tras la crisis sociopolítica, el sector comercio y servicio fue uno de los más afectados, al punto que muchos negocios se vieron obligados a cerrar, otros a reducir su personal y quienes habían dado el salto a la formalidad, volvieron a la informalidad.

La situación se empeoró porque tras la reforma tributaria, que se aprobó en febrero del año pasado, hubo un alza de precios que provocó una contracción en el consumo y que la inflación cerrara en el 2019 en 6.19 por ciento, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Salario mínimo no tendrá efecto

“Hay una mayor carestía de vida, aunque hubo un aumento del salario mínimo eso no tuvo un mayor impacto en las personas, mayor ingreso sería sí se acogiera la sugerencia que dijo Cosep, de que se ampliara el techo exento de IR, ahí sí miraría un mejor nivel adquisitivo de las personas, ojalá que el gobierno ahora que viene la reforma (tributaria), se pudiera plantear ese tema”, expresó Hilleprandt.

Este 1 de marzo entró en vigencia un incremento de 2.63 por ciento en el salario mínimo, lo que permitió que a más de cien mil trabajadores se les incorpore entre 109.84 córdobas y 245.81 córdobas, cuyo ajuste se verá reflejado en la primera quincena de marzo de este año.

La propuesta de Cosep era que el techo exento del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) laboral se elevara de 100 mil córdobas anuales (8,333 córdobas mensuales) al nivel del costo de la canasta básica, que según datos del Banco Central de Nicaragua se sitúa por encima de los 14,000 córdobas.

Todo se encareció para el sector

De igual forma la líder gremial manifestó que este año esperan que el sector se mantenga sin perspectivas de crecimiento, pese a que se avecina la celebración de Semana Santa, que es considerado uno de los periodos más movidos para el comercio local.

«Aquí no vemos un crecimiento ahorita lo que hay es un mantenimiento de la economía, vemos que la tramitología está encareciendo al comercio tanto en Aduanas, ahora todo lo que te sale rojo o en duda de valor eso te encarece tu producto, vemos que todo se mantiene igual que el año pasado, en inversión no hay inversión, además tampoco vemos seguridad jurídica», añadió Hilleprandt.

A su vez hizo hincapié que el sector ha tenido que hacer estudios y análisis para ver cómo evoluciona la economía, debido a que desde el año pasado el Banco Central aplicó un apagón informativo.

«Nosotros estamos a ciegas , nosotros sabemos de las cifras porque el socio nos (las) dice o porque hacemos estudios, nos han apoyado a través de Funides, y otros organismo para seguir avanzando y no ir a ciegas», dijo.

Consumo y comercio caerán a menor ritmo este año

Funides en su informe de coyuntura plantea que este año, el sector comercio tendrán las manos atadas, lastrado por la caída del consumo interno. Se prevé que el consumo caiga este año 0.4 por ciento, tras contraerse 5.9 por ciento el año pasado.

«Este comportamiento es explicado por la disminución en la actividad comercial y el crédito de consumo, el cual sería parcialmente contrarrestado por el aumento esperado de las remesas», según explica Funides.

Además Hilleprandt advirtió que cualquier cosa que ocurra en Nicaragua podría crear un mayor desequilibrio en la actividad. Por ejemplo si el coronavirus llegará podría ser una «catástrofe».

«El coronavirus para nosotros sería fatal, yo creo que sería bueno dar algunas charlas y conocimiento, el problema es que propaga rápidamente, se necesita mucha información y ver cómo ellos (las autoridades de Gobierno) harían un plan estratégico porque hay países con mayores recursos y Nicaragua con recursos limitados estaría en problemas, si con un paro se pierden millones, con el coronavirus sería catastrófico», agregó.