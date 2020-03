Ascienden a 6 las muertes por coronavirus en Estados Unidos

El estado de Washington anunció cuatro muertes más por coronavirus, lo que eleva el número de muertes por esta enfermedad en Estados Unidos a seis, dijeron las autoridades.

El comisionado del condado de King, Dow Constantine, emitió una declaración de emergencia por lo que se ha convertido en el epicentro de un brote de coronavirus en el estado de Washington, confirmó el Washington Post.

«Los funcionarios en el condado de King, Washington, comprarán [capacidades en un] motel para aislar a los pacientes y proporcionar alojamiento modular», señaló el periódico.

Un cambio en la crisis parecía estar tomando forma, ya que cientos de pacientes fueron dados de alta de los hospitales en China y la Organización Mundial de la Salud informó que se reportaron nueve veces más casos fuera del país que dentro del mismo en las últimas 24 horas, dijo AP.

Al mismo tiempo, el virus apareció por primera vez en Nueva York, Moscú y Berlín, y brotes de la enfermedad surgieron en todo el mundo.

