Vacuna contra coronavirus estaría lista a finales de año o principios 2021: vicepresidente Pence

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence dijo este lunes que el gobierno federal está trabajando de la mano con las autoridades estatales y locales para mantener bajo control la propagación de coronavirus y que después de reunirse con las farmacéuticas creen que la vacuna probablemente esté disponible finales del 2020 o inicios del 2021.

Participated in a productive discussion with our Nation’s Governors today & provided an update on the work of the White House Coronavirus Task Force. We’ll continue to coordinate closely with state & local leaders as we respond, government-wide, to the threat of the Coronavirus. pic.twitter.com/AFysg09min

— Mike Pence (@Mike_Pence) March 2, 2020