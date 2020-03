«Espero que peleemos de nuevo»: El mensaje retador de Sor Rungvisai a Román González

El tailandés Srisaket Sor Rungvisai marcó la carrera de Román González. Para muchos conocidos en la material, el asiático bajó del pedestal que se había puesto por años al Chocolatito, para otros mostró sus puntos débiles y el inicio del declive del mejor peso pequeño de la historia.

Congratulations to @chocolatitobox! Also to @GalloEstradaOfi Hope to meet you soon pic.twitter.com/b5DLOWHIBz

— Srisaket S Rungvisai (@srisaket_ssr) March 3, 2020