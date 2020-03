El triunfo de Román González desde los ojos de la prensa internacional

Román «El Chocolatito» González, volvió al ring para enfrentar al inglés Khalid Yafai; una pelea sobre la cual Nicaragua no era el único país que tenía la mira puesta en Texas, sede del combate. La cadena internacional ESPN fue una de las más importantes en valorar la victoria de Román González. » No podría haber sido un mejor rendimiento. Era el viejo Chocolatito. Definitivamente puede pelear con cualquiera de los mejores boxeadores de la división». Sin embargo en la misma, se duda de las capacidades del boxeador para recuperar su máximo nivel. No obstante el famoso medio reconoce a González como uno de los mejores peleadores pequeños de todos los tiempos y su presencia en un futuro en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, y en la primera boleta.

La versión en inglés de la misma cadena contaba: «Yafai, que estaba haciendo su sexta defensa del título y en la pelea más grande de su carrera, idolatraba a González. Observó sus peleas e incluso viajó a ellas cuando pudo. Y ahora puede decir que fue golpeado por González, quien ganó un título mundial de 115 libras por segunda vez y se sumó a un legado ya impresionante». Ambas versiones de ESPN resaltaban el deseo de Román de unificar títulos y que la pelea obvia es una revancha, muy factible, con Juan Francisco Estrada, enfrentamiento que posteriormente Román dijo al periodismo nicaragüense, tendrá que esperar.

Puede interesarte: Ni Juan Francisco “el Gallo” Estrada ni Naoya Inoue: Román González anuncia unificar en julio en Japón

Al otro lado del mundo pero con los ojos siempre en Texas, medios ingleses reconocidos mundialmente como BBC y Sky Sports, hicieron referencia también a la victoria del «Chocolatito». Para los primeros, el boxeador demuestra que a sus 32 años y tras conseguir su victoria número 49 de su carrera, todavía le queda mucho en el tanque. «González fue constantemente el agresor en un asunto unilateral: los tres jueces lo tenían muy por delante en el momento de la detención, antes de un final devastador. Derribó a Yafai con un tiro directo a la cara y un gancho derecho en la cabeza», publicó BBC.

Por su parte Sky Sports calificó como «explosivo» la forma en que el nicaragüense terminó la pelea en el noveno round. «Después de la mano derecha corta que envió a Yafai a la lona en los últimos segundos del octavo round, no hubo respiro. González descorchó una enorme derecha para dejar caer al británico fuertemente en el noveno y el juez le ahorró más castigo. Terminando así el nicaragüense explosivamente la pelea.»