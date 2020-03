Selección de Beisbol podría contar con al menos siete jugadores firmados en el Preclásico

Marvin Bernard está cuidando los detalles finales. La próxima semana viaja a Estados Unidos con la convicción de conseguir el boleto al Clásico Mundial de Beisbol, algo real para la Selección Nacional por el formato y los rivales que le tocaron. El mánager del equipo pinolero no está dando pistas de nada, evalúa actitudes de cada uno porque no quiere tener una mala vibra dentro del vestuario, busca tener a todos alerta para que nadie se confíe y dé por sentado su puesto, por eso llamó a cuatro jugadores de la Sub-23 para medir cómo encajan en la nómina definitiva.

“Hay un gran ambiente el equipo, lo obtenido por la Sub-23 subió el animo y me está gustando más”, dijo Benard este martes en la reanudación de los entrenamientos. El mánager no sabe cuándo dará la lista del Preclásico porque le falta conocer algunas detalles como saber si contará con Fidencio Flores, Sandy Bermúdez y Luis Castellón contarán con la visa americana para hacer el viaje. A los tres se las negaron hace unos días y esta semana tendrán cita en la embajada para tratar de obtenerla.

Bernard aseguró que se contará con seis o siete de los nicas firmados en las diferentes organizaciones de las Grandes Ligas, pero no quiso detallarlos. “Si te lo digo es como que te esté diciendo que van estar en el equipo, pero no voy hacer eso. Vamos a tomar decisiones, porque solo porque están firmados no significa que van a estar en el equipo. Prefiero llevar un pelotero local que está jugando, en vez de esperar uno de que se ponga listo en el torneo”, explicó.

Los firmados y Sub-23

Cheslor Cuthbert será el único con experiencia en las Grandes Ligas de la Selección; Leonardo Crawford, Rodolfo Bone, Melvin Novoa y Brandon Leyton son los firmados confirmados para unirse. “Será muy interesante de la manera en que tomamos decisiones”, manifestó Bernard. Al parecer la Feniba insiste en los permisos del infield Jesús López, quien terminó como el Jugador Más Valioso del Premundial Sub-23, y del lanzador Dilmer Mejía, quien se lució en el mismo torneo al igual que el jardinero Ismael Munguía.

La Sub-23, que terminó invicta en el Premundial, podría contar con más de un representante. En los entrenamientos de este martes llegaron Sheyder García, Isaac Benard y Benjamín Alegría.

“Los que están aquí los trajimos para ver como funciona, Sheyder García, Castellón, Isaac Benard, Benjamín Alegría, Munguía, Rodolfo Bone, son peloteros que queremos ver a la par del conjunto para ver dónde quedan o si nos alcanzan dentro de las piezas que estamos armando ”, afirmó el mánager.

La fortaleza del equipo

Bernard consideró que tiene un plantel bastante diverso. “Corremos, bateamos, no somos un equipo que sacamos muchas bolas, pero sí vamos a sorprender, tenemos gente que puede sacar bola, si se picha y juega buena defensa, siempre hay oportunidad”.

El mánager afirmó que le faltó definir qué jugador irá en cada posición, pero sabe cómo utilizar a cada uno. “Hay una buena idea de la manera que los vamos a llevar, a dónde los vamos a poner. Hay como seis peloteros que están en el mismo hueco y tenemos que hacer decisiones a quién llevamos, y de la manera que decidimos eso es viendo el tipo de cosas que se va presentar en el partido, quién juega mejor defensa, corre mejor, controla el bate mejor, es mejor compañero de equipo porque es una gran parte que vamos a poner atención. No me conviene llevar un pelotero que me puede ayudar ofensiva y defensivamente pero no va a abrir, se va sentar en el banco y estará amargo, eso tampoco, se dice que eso es un cáncer y no queremos eso”.

“Vamos a jugar para ver lo que pasa, no puedo decir que solo en dos partidos llegamos al Clásico. Para decidir que vamos a ir a jugar dos partidos es ser demasiado confiado y nunca me ha gustado estar así. ¿Me gustaría hacerlo en dos juegos? Claro. Si me ponés la ventaja mejor. Me gustaría clasificar sea

como sea”.