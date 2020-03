Ricardo Rizzo: «Román González pudo haber ganado el millón de dólares cuando era el mejor del mundo»

Ricardo Rizzo es el nicaragüense con mejores contactos en el mundo del boxeo. Puede hablar con cualquier presidente de los cuatro organismo más importantes del pugilismo ya mismo si quisiera y le levantan el teléfono. Ha sido elegido innumerables veces el mejor concertador del mundo. También ha sido clave en el posicionamiento de la mayoría de peleadores pinoleros convertidos en campeones mundiales como es el caso de Chocolatito entre otros, y actualmente, estará moviendo los hilos en la carrera del campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix «el Gemelo » Alvarado, recientemente firmado con Golden Boy.

¿Qué perspectiva le ve a Félix Alvarado?

Trabajo con Félix. Le veo los peleadores a nivel mundial ha William Ramírez. Le he conseguido las peleas y ahora vamos a trabajar con Golden Boy. No tienen peleadores pequeños, pero son amigos míos y logré que lo firmaran. Menos mal que lo hicimos antes del Coronavirus, porque ahorita pelear en Asia está complicado. Yo no iría.

¿Lo ve unificando y estableciéndose como el mejor de su peso?

Ya es campeón del mundo. Si ya quiere unificar yo se la consigo. Por eso no hay ningún problema. Solamente tiene que pedirlo. Contra Ken Shiro tiene oportunidades de hacerla. Si Félix gana esta pelea y se siente bien en el peso tiene chance de vencer al japonés. Él es un guerrero. Te viene a atacar tirando abajo y arriba y pega. Si quiere, se entrena y se cuida puede ser un campeón duradero.

Y su hermano René Alvarado ¿Cómo ve su futuro?

Es un buen peleador, pero no es como el pequeño. A René hay que cuidarlo. Puede perder en cualquier momento así como ganar en cualquier momento, Félix no, es un peleadorazo. Ahora peleará contra Róger Gutiérrez, los venezolanos tienen buen récord pero son malos. Se ganará su dinerito y que lo cuiden es mi recomendación.

A él le gustaría pelear ante Leo Santa Cruz…

Hay peleadores interesantes en las 130 libras. Ojalá que pelee con él porque así ganaría dinero, pero Leo es de Al Haymon y Alvarado de Golden Boy, a menos que sea mandatoria o que quieran ambos hacer el combate se hará.

René Alvarado es campeón AMB y Leo súper campeón de la AMB ¿qué diferencia hay?

Los súper campeones tienen mandatoria cada dos años y los campeones regulares cada nueve meses, esa es la diferencia. Si surge esa oportunidad la debe tomar y será la bolsa más grande de su carrera. Es muy difícil que gane pero puede ser. Leo Santa cruz se irá asentando más, tira golpes y se mueve. Entre más antes pelee mejor.

¿Cristofer Puede ser campeón otra vez?

Contra Rey Martínez ya no, porque pega y aguanta. El Látigo es buen peleador, pero tiene que mejorar. Él tenía que tenerlo a la media distancia sino que lo dejaba entrar le metía cuatro o seis golpes y se le iba. No hay que descartarlo, bien entrenado y con el tiempo puede ser campeón. Ahora estaré a cargo y podría conseguirle otra oportunidad.

Román González siempre ha querido ganar un millón de dólares ¿Cree que lo pueda conseguir?

Yo le dije a Román que cobrara un millón en su apogeo. Era el mejor del mundo y los pudo haber ganado. El problema es si existe peleador que lo haga llegar a esa cantidad.

¿Y con Naoya Inoue?

No creo porque Nonito Donaire que tiene nombre mundial no consiguió esa bolsa. En los 154 o 147 libras podes ganar un millón por pelea.

¿Cuánto le queda al Chocolatito?

El que quiera. El problema con él es que tiene nombre y pesa. Así que no querrán ponerlo las televisoras con rivales accesibles, sino solo con peleadores élites.

Panorama mundial

¿Qué tanto cambió el boxeo desde la salida de HBO?

Para mi fue mucho mejor porque molestaban mucho. Querían escoger las peleas aunque no hubieran visto al peleador y si no era mexicano casi no te lo ponían. Peter Nelson creía que sabía más que todos. Siempre le hablé de Chocolatito y lo conoció hasta que Honda lo puso con la Top Rank.

¿Porque es mejor que se hayan ido?

Daban tres peleas y ahora DAZN paga mejor y te da todo el show en Estados Unidos, desde la primera pelea.

¿Vale la pena una tercera pelea Wilder vs. Fury?

Primero que todo mundo habla de sorpresa, para mí no fue sorpresa porque Wilder no boxea solo es un peleador de un golpe y si no te noquea pierde, ya lo habían tocado y se marea. Tyson Fury le aguantó. Hay peleadores que pegan durísimo y no aguantan. El que pega y aguanta ese es peligroso. Wilder pega como caballo, pero no aguanta, Fury tiene una pegada regular, pero aguanta mucho, por eso lo noqueó no por el traje de 40 libras. Van a pelear porque tienen la revancha firmada. En la tercera lo va a volver a noquear, si se entrena y deja de andar en drogas. Esta loco le gusta la cocaína.

¿Y un combate entre Anthony Joshua vs Fury?

Joshua pega y no aguanta. No tiene la pegada para noquear al loco. Imaginate que a ese gordo y chiquito (Andy Ruiz)se le corrió y no lo pudo ni tirar y eso que no estaba entrenado.

¿Cómo ve el futuro del Canelo?

Se está volviendo como Floyd Mayweather, escogiendo a sus rivales y poniendo condiciones, esos ya no son peleadores. Cuando enfrentó a Jacob le cobraba un millón de dólares por libra.

¿Qué piensa de Manny Pacquiao?

Es el mejor peleador de la historia, le ganó a todos los peleadores sin poner condiciones, noqueó a Cotto a Margarito, a De La Hoya. Mejor que Alí mejor que Tyson mejor que todos. Nadie ha hecho ni lo volverá hacer lo de Pacquiao. No usa nada, los mismos peleadores dicen, tené cuidado cuando parece que se va regresa, cuando sos veloz de manos no mirás venir el golpe.

¿Quién es la próxima estrella del boxeo?

No hay. Joshua era invencible al igual que Wilder y los bajaron de la nube. Ya no hay peleadores como Tyson, Durán o como Chocolate que mataba a todo el mundo. Ahora ganan más que antes y los peleadores no sé qué les pasa.

¿Es cierto que el boxeo está perdiendo terreno con la AMM?

Eso lo dicen desde que salió. No lo van a tumbar nunca. Desde hace 10 años dicen eso y siguen en lo mismo. No tienen ídolos porque los matan de una vez. A nivel mundial hay peleas de título mundial todo el tiempo. Nunca se ha sentido como una amenaza, los grandes promotores ni hablan de eso. No les interesa, si les interesara ya estuvieran dentro.