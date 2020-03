¿Quién ganó y quién perdió con la reforma tributaria? A un año del paquetazo fiscal

El 1 de marzo, hace exactamente un año, el régimen de Daniel Ortega puso en marcha una de las reformas tributarias más severas desde que volvió al poder en el 2007. Y desde entonces la misma solo ha producido perdedores, que ganadores, siendo los hogares los mayores sacrificados, por el aumento del desempleo, incremento de la carestía de la vida y profundización de la pobreza, según un balance que realizan representantes de diversos sectores. El gobierno es el único ganador.

La empresa privada también está del lado de los perdedores de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que según cálculos del Gobierno le rindió 7,855 millones de córdobas en impuestos adicionales, en una economía que en 2019 profundizó su recesión tras una caída de 3.8 por ciento en el 2018.

De una manera más contundente, el economista Néstor Avendaño hace una larga lista de lo que significó la reforma tributaria para los nicaragüenses: «alza en los costos de producción, mayores precios al consumidor, aceleración de la tasa de inflación, caída en la producción, desestímulo a la producción de exportación agropecuaria, más desempleo, más subempleo, se agrandó la informalidad del mercado laboral, se desplomaron las importaciones».

Pero además el paquetazo fiscal dejó sin liquidez a las empresas, se han visto en aprietos para cumplir con el pago anticipado mensual de los impuestos, cuya alícuota pasó de 1 por ciento a 2 y 3 por ciento, según el tamaño de los negocios.

“Se restó liquidez a las empresas, se les restó rentabilidad, perdieron competitividad en sus productos, tanto en el mercado local como extranjero», prosigue Avendaño, quien señala que todo eso ocasionó que el Producto Interno Bruto cayera dos puntos porcentuales más de lo que hubiese caído sin reforma fiscal.

«La reforma tributaria desaceleró el crecimiento económico en dos puntos porcentuales del PIB, o sea en vez de haber caído 4 por ciento, se aceleró en dos punto más, Copades estima que la tasa de caída fue de 6.5 por ciento, el FMI dijo que fue del 5.7 por ciento la caída y las autoridades dijeron que fue de 3.5 por ciento”, explica.

Pese a la magnitud de la reforma tributaria, que quitó masivamente exoneraciones y exenciones a los productores agropecuarios, pilares de la economía, hasta ahora el Gobierno no ha presentado un balance del impacto de esta en las actividades económicas, y por el contrario mantiene oculto el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) desde febrero del 2019.

El lado más cruel de la reforma

Quizás el lado más doloroso de la reforma tributaria es la pérdida de empleo. Avendaño estima que por lo menos 82,000 personas vieron destruir su puesto de trabajo formal como consecuencia del paquetazo fiscal y la profundización de la recesión.

“El desempleo se ha elevado, nosotros estimamos que se destruyeron 82,000 puestos de trabajo en el sector formal. Estimamos que el número de trabajadores que cotizaron Seguro Social en el año 2019 fue de 736,000 trabajadores, cuando en el diciembre de 2017 era de 914,00 trabajadores”, precisa el economista.

Y aunque la reforma fue severa para todos los nicaragüenses, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) indica que la misma, precisamente por haberse implementando en un contexto de crisis, ha empezado a dar señales de ralentización en su nivel de rendimiento. Es decir, la economía familiar y empresarial ya no puede dar más.

“Por un lado el gobierno consiguió con la reforma un aumento en su recaudación 7,855.4 millones de córdobas, ese era uno de los objetivos de la reforma, compensar la menor recaudación por la recesión, pero nuestro más reciente análisis revela que ha venido menguando su efectividad, los rendimientos han venido cayendo muy rápido, trimestre a trimestre”, indica Funides.

Casi por parejo las actividades económicas fueron lastradas por la reforma tributaria. Si bien no hay números oficiales, no hay representante sectorial que no fustigue el paquetazo tributario, que se impuso sin haberse abierto una discusión amplia sobre los pro y contra de las medidas.

Exportaciones: reforma mantiene aparato estatal

En el sector exportador, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby sostuvo que los ajustes impositivos de la reforma cambió la estructura de costo de las empresas exportadoras, haciéndolos menos competitivos en el exterior.

“La reforma obligó al sector a reducir su personal o sea que por culpa de la reforma hay un montón de desempleados, entonces la reforma sirvió para que el gobierno mantuviera su aparato público, pero no sirvió para proteger el empleo del sector privada, más bien las reformas causaron el desempleo del sector privado, pero además nos restó competitividad y frenó las inversiones”, dijo Jacoby.

Industria: confisca ganancias que no existen

En el sector industrial la reforma incrementó los costos entre un 40 y 55 por ciento, lo que también obligó a las empresas a reducir costos, siendo una opción despedir parte del personal, afirma Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

“Se disminuyó los días para declarar a 5 días y eso afectó la liquidez, el Pago Mínimo Definitivo se incrementó hasta un 3 por ciento (la alícuota), además estamos pagando anticipos mensuales sobre ganancias que no hemos obtenido, por tanto se transforma en una renta presuntiva”, lamenta.

El presidente de Cadin argumentó que tras la reforma tributaria el sector perdió unos 50,000 trabajadores, plazas que siguen cerradas.

Turismo: una asfixia perfecta

Otro sector que se vio afectado fue el turismo, uno de los pilares de la economía que viene deteriorándose desde la crisis sociopolítica, que ahuyentó el turismo internacional.

“Si a la crisis le sumás la reforma fiscal y le sumás la reforma al Seguro Social, más la falta de turismos que no te permite tener ingresos para pagar los costos de operación de las empresas, eso tiene a las empresas en una situación angustiante, han tenido que tomar medidas extras para ver cómo le hacen para sostenerse”, dijo en una entrevista a LA PRENSA, Lucy Valenti, presidenta de Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).

De igual forma la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires) ha señalado que el sector cerró el 2019 severamente resentido con los efectos de las reformas fiscales, cuyos perecederos, por ejemplo, estiman subieron 15 por ciento, «lo que ha generado una reducción entre un 40 por ciento y 60 por ciento de las utilidades».

Pero el mayor golpe lo han sentido en las bebidas, principalmente alcohólicas, que hasta desde el 30 de noviembre del año pasado subieron un 30 por ciento. Esperan que este se incremente hasta un 300 por ciento porque el Gobierno se niega a quitarle la mayor carga impositiva que le aplicó con la reforma.

Pero además a raíz de la reforma tributaria, hubo un incremento de 210 por ciento en el impuesto del cigarrillo, lo que provocó que el contrabando se apoderara del mercado nicaragüense. Las perspectivas para este sector no son alentadoras, porque se prevé que el impuesto de este siga en aumento.

Comercio: aplicación caprichosa

Atrás no se queda el comercio. Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) dijo que la reforma en sí vino acrecentar la crisis económica de un sector que ha sido golpeado por la caída del consumo de los hogares y que no tiene capacidad de recontratar a unas 60 mil personas que han sido expulsadas al desempleo.

“Se le está cargando del 1 al 3 por ciento directamente a todas las empresas, hay empresas que no están dentro de ese rango del 3 y las están afectando; entonces qué pasa, eso inmediatamente le quita liquidez a las empresas”, denunció en su momento Hilleprandt.

Sector agropecuario: producir es más caro

Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) ha señalado que las reforma afectaron fuertemente al sector agropecuario. “Los insumos han tenido un incremento entre 15 y 35 por ciento, eso ha provocado dos cosas: en el sector agrícola una disminución en el área de siembra y en el sector agropecuario una disminución en la productividad”.

Pero además el sector agrícola se vio afectado porque con la reforma se encarecieron los fertilizantes y agroquímicos. Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), dijo que la reforma provocó que los precios de los fertilizantes aumentaran hasta en un 17 por ciento y los agroquímicos entre un 20 y 30 por ciento.

Una amenaza sin acabar

Y en momentos en que las actividades económicas no han logrado digerir el impacto de una reforma tributaria, que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha tipificado como «confiscatoria», la alarma sobre otro eventual ajuste fiscal ha vuelto a sonar.

A inicios de este año la Asamblea Nacional anunció que el Gobierno tiene en agenda otro paquete tributario, el cual volvería a tocar las exoneraciones y exenciones. Pero lejos de inyectar certidumbre, el anuncio ha acrecentado los temores.

El economista Avendaño instó a las autoridades legislativas a que convoquen a los profesionales que conocen los temas de política fiscal y de derecho tributario, para que cuando se realice la consulta sobre la reforma, no sea de carácter recaudatorio.

“Una nueva reforma tributaria en medio de un tercer año recesivo simplemente debilitaría más la economía y se iría estirando el proceso de recuperación económica que tanto se necesita”, afirma Funides.