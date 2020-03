Falta un día para que el famoso acróbata estadounidense, Nik Wallenda, realice la caminata más peligrosa de su vida, al cruzar sobre una cuerda el cráter del volcán Masaya, este miércoles 4 de marzo.

Esta hazaña se podrá ver en vivo y directo a través la cadena de televisión ABC y sus redes sociales, quienes tienen la exclusividad, a partir de a las 6:00 p.m. hora de Nicaragua.

Desde el lunes varios presentadores internacionales han llegado al país para dar cobertura a este hecho, que te haber un error «podría costarme la vida», dijo Nik, quien estará a 1800 pies de altura. En Nicaragua ya se encuentran Sage Steele, Chris Harrison y Will Reeve.

Sage Steele es una presentadora de televisión estadounidense para ESPN. También ha sido anfitriona de SportsCenter on the Road de varios eventos deportivos como el Super Bowl y The Masters. Dice sentirse emocionada de estar en este evento y poder presenciar un hecho histórico.

«Esto es una escena indescriptible aquí en Nicaragua. Estamos listos con nuestras máscaras de gas. No puedo esperar hasta el miércoles», compartió Sage en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Chris Harrison es un presentador de programas de televisión y juegos estadounidense, mejor conocido por su papel como presentador del reality show de citas de ABC, The Bachelor, desde 2002.

«Este miércoles por la noche Sage Steele y yo vamos a ser los anfitriones de la transmisión en vivo para la televisión del evento del año. Nik Wallenda caminará sobre el volcán activo Masaya en Nicaragua», escribió en su Instagram acompañando el texto con esta foto del cráter del volcán.

También está en el país Will Reeve, quien reporta para ABC News y ESPN. Él dijo que durante su estadía en el volcán ha usado una máscara para protegerse de los «gases tóxicos».

Este martes el programa Good Morning America, de ABC, presentó un reportaje, elaborado por Will Reeve, sobre los preparativos de Nik Wallenda para «cruzar el lago de lava en Nicaragua».



Nik Wallenda publicó un video donde aparece con una máscara de gas. «Mañana conoceré el miedo cara a cara», escribió.

Agregó que a dado unos pasos como práctica de lo que será la caminata más peligrosa de toda su vida hasta hora, y donde estará acompañado por Erendira, su esposa.